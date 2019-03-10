Hereke halısı ve Karamürsel sepeti konuşuldu

Kocaeli’de düzenlenen Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumunda Kocaeli’nin coğrafi işaretlerinin tarihi ve Servetiye ayrıntılı bir şekilde incelendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Millî Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi- Kültürü Sempozyumunda Kocaeli’deki coğrafi işaretler ele alındı. Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Sakarya Üniversitesi Öğetim Üyesi Dr. Zeynep Balkanal, Kocaeli’de Hereke halısı, Karamürsel sepeti gibi markalaşmayı hızlandıran coğrafi işaretleri mevcuttur. Özelikle Hereke halı desenleri Türk süsleme sanatının temelini oluşturmuştur” diyerek Kocaeli’nin markalaştırmayı hızlandıran birçok coğrafi işaretlere sahip olduğunu dile getirdi.

“Coğrafi kavramlar yerelde markalaşmayı hızlandırıyor” ifadelerine yer veren Balkanal, “Coğrafi işaretler bir yerle özdeşleşmiş kavramlardır. Kocaeli’de Hereke halısı, Karamürsel sepeti gibi markalaşmayı hızlandıran Coğrafi işaretleri mevcuttur. Özelikle Hereke halı desenleri Türk süsleme sanatının temelini oluşturmuştur” diye konuştu.

Öte yandan aynı konferansta Servetiye değirmeniyle ilgili bilgiler veren Sakarya İl Kültür Turizm Müdürü Suzan Bingöl, “Değirmenler yaşayan son değerlerimizdendir. Yaptığımız incelemelerde özelikle halk kültüründe önemli bir yerleri vardır. Maalesef , Servetiye su değirmenleri eskisi gibi değil. Bu belki hüzün veriyor bize, fakat zamanın değişmesi bunu da beraberinde getirmiştir. Gelişen teknoloji ile beraber 20.yüzyıl ortalarında su değirmenleri önemini yitirirken Servetiye değirmeni de bu durumdan nasibini almıştır. Servetiye değirmeni yıllarca aktif bir şekilde çalışmıştır. Bu değirmende insanların sohbet ve muhabbet için bir araya geldikleri söylenir. Servetiye değirmeni sonbahar aylarında çok aktif olarak kullanılmıştır. Mimari açıdan da çok kapasiteli bir değirmendir. Yapı olarak betonarme bodrum ve zemin kat olmak üzere iki katı vardır” şeklinde konuştu.