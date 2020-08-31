Kadınından erkeğine, çocuğundan gencine herkesin izlediği televizyon kanalları adeta çöplük yığına döndü. Para kazanmak, hırsıyla, reyting uğruna tüm iğrençlikler toplumun gözü önünde sergilenmekte. İster yabancı isterse de sözde yerli diziler olsun toplumun ahlakını yerle yeksan etmekle kalmıyor aile kurumunun içini boşaltıyor. Dizilerde işlenen konular ne Türk aile yapısına ne de dini inançlarımıza zerrece uymuyor. Milli ve manevi değerlerimizden toplumu uzaklaştırmak için var güçleriyle çalışan diziler, evlilik dışı ilişkileri normal bir işmiş gibi gösterip özellikle de gençleri kendi ahlaksızlıklarının içine çekmekte.

Günümüzde yayınlanan dizilere bakıldığında çarpış ilişkiler, aldatmalar, ihanetler, aşk adı altında yapılan kepazeliklerin haddi hesabı yok. Reyting rekorları kırdığı iddia edilen kan davaları, ihanetler, sahte evlilikleri konu edinen dizilerden biri de Hercai dizisi. Peki Hercai ne zaman yayınlanıyor? Hercai oyuncuları kimler? Hercai oyuncu karekterleri rolü nedir?

Hercai ne zaman yayınlanıyor?

Cuma günleri saat 20:00’de ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisi, özellikle orta yaş grubu izleyici kitlesini hedef almakta. İki aşiretin geçmişten günümüze gelen kan davaları işlenmekte. Hercai dizisinde Aslanbey ile Şadoğulları arasındaki kan davası yüzünden işlenen ihanetleri, çatışmaları, intikam uğruna her şeyin mubah kabul edilmesi gerçek hayatta aileler arasındaki husumeti körüklemekte ve dizi karekterlerinin ahlak dışı davranışları özellikle de gençlere kötü örnek oluşturmakta. Binlerce vatandaş tarafından RTÜK’e hakkında şikayet gönderilen Hercai dizisi, zararlı etkilerine rağmen yayın hayatına devam ediyor.

Hercai oyuncuları kim?

Hercai dizisinde kimler oynuyor? Hercai dizisinde oynayan isimler şunlar: Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök, Duygu Yetiş.

Miran Aslanbey (Akın Akınözü) Hercai dizisinin başrol oyuncusudur. Aslanbey ailesinin hanımağası Azize Aslanbey tarafından kan davalısı olduğu Şadoğlullarından intikam almak için kinle, nefretle büyütüldü. Azize Aslanbey, oğlunun katili olduğunu söylediği Hazar Şadoğlu’ndan ve tüm Şadoğlu ailesinden intikam almak için Miran, Şadoğlullarıyla ticaret yapmak için onların arasında sokuldu. Bunun sonucunda da Hazar Şadoğlu’nun kızı Reyyan Şadoğlu ile intikam hırsı için evledi. Dizide olaylar bu evlilik üzerinden işlenmekte. Miran Aslanbey’in gözünü intikam bürümesi ve kan davası için evlilik gibi kutsal kabul edilen bir yapıyı intikam hırsıyla ayaklar altına alması eleştiri konusu. Miran Aslanbey ile Reyyan Şadoğlu arasındaki uygunsuz sahneler özellikle de gençlerin ahlaki yapısına zarar vermekte.

Reyyan Şadoğlu-Aslanbey (Ebru Şahin) Aslanbey ile Şadoğlu aileleri arasındaki kan davası nedeniyle kurban seçilmiştir. Reyyan Şadoğlu, Azize Şadoğlu’nun intikam hırsı yüzünden sahte evlilik yaptırılarak Miran ile evlendirilmiştir. Miran ile evlenen, Reyyan Şadoğlu, iki aşiret arasındaki kavgalar nedeniyle iki de bir kocasının evini terk edip babasının evine dönmesi, toplumu ayakta tutan aile yapımıza kötü örnek teşkil etmekte ve boşanmalara yol gösterici olmakta. Reyyan, dizide aşk adı altında Miran ile yaşadığı ahlak dışı hareketleriyle de yine tepki çekmekte.

Azize Aslanbey (Ayda Aksel) Aslanbey ailesinin en büyük üyesidir. Oğlunun ve gelininin ölümünden sorulu tuttuğu Şadoğullarına intikam beslemektedir. Hazar Şadoğlu’nun, Azize Aslanbey’in gelinden gayri meşru ilişki sonucu doğan Miran’ı intikam hırsıyla büyütmüş ve bu uğurda tüm kötülükleri yapmaktan geri durmayan bir kadın. Diziyle toplumun değerlerini yerle eksin edilmesinde Azize Aslanbey’in rolü hiç de küçümsenecek gibi değil. Güçlü olanın tüm karanlık işleri yapabileceği algısı Azize Aslanbey üzerinden verilmeke. Dizide kötü kadını canlandıran ve dizide intikamını almak için tüm zalimlikleri yapan Azize Aslanbey’in de başörtüsü takması da ayrı bir eleştiri konusu.

Nasuh Şadoğlu (Macit Sonkan), Sadoğlu ailesinin reisidir. Hazar ve Cihan Şadoğlu’nun babasıdır. Nasuh Şadoğlu, ne derse o olur, onun sözünün üstüne söz söylemek olmaz. Nasuh Şadoğlu, Türk aile yapısında istişarenin olmadığını, alınan kararların bir tek kişinin dudağından dökülmesi sonucu alındığı izlenimi vererek aslında toplumun aile yapısının çarptıldığına güzel bir örnektir. Aynen Azize Aslanbey gibi onun da gözü intikamdan başka bir şey görmez. İntikam almak için torununu dahi gözden çıkaracak kadar kalbi kararmış biridir.

Hazar Şadoğlu (Serhat Tutumluer) Sadoğlu ailesinin en büyük üyesidir. Nasuh Şadoğlu’nun oğlu, Cihan Şadoğlu’nun abisidir. Hazar Şadoğlu, Reyyan Şadoğlu’nun da babasıdır. Hazar Şadoğlu, Azize Aslanbey tarafından Miran’ın anne ve babasının ölümünden sorumlu tuttuğu kişidir. Dürüst olmanın yanında güven duyulan bir isim olarak lanse edilen Hazar Şadoğlu, Azize Aslanbey’in oğlu ile evli olan geliniyle gayri meşru ilişki yaşamış ve bunun sonucunda da kendisinin dahi bilmediği Miran dünyaya gelmiştir. Dizide Hazar Şadoğlu’nun bu ahlak dışı davranışı hep örtbas edilmiştir. Hazar Şadoğlu’nun geçmişte yaşadığı çarpık ilişki topluma masum gibi gösterilmekte.

Cihan Şadoğlu (Serdar Özer) Nasuh Şadoğlu'nun küçük oğlu, Hazar Şadoğlu’nun da kardeşidir. Cihan Şadoğlu, babasının gözüne girmek isteyen kıskanç bir kardeştir. Cihan Şadoğlu, dizine kardeşler arasındaki muhabbetten ziyade kıskançlığı ön plana çıkardığı için toplumun aile üyeleri arasındaki kıskançlığı körüklediğinde topluma kötü örnek teşkil etmekte.

Yaren Şadoğlu (İlay Erkök) Cihan Şadoğlu’nun kızıdır. Nasuh Şadoğlu’nun torunudur. Dedesi Nasuh Şadoğlu’nun gözüne girmek için her daim sinsi planlar içindedir. Amca kızı Reyyan’a karşı kini öyle büyüktür ki, Reyyan’ın bir intikam uğruna Miran’la evleneceğini bilmesine rağmen ses çıkarmamıştır. Yaren’in dizide kıskanç hareketleri ve bunun sonucunda ailesinden olan Reyyan’a bile ne kadar canavarsa his beslemesi yine toplumun aile yapısına büyük zarar verdiği bir gerçek.

Handan Şadoğlu (Gülçin Hatıhan) Cihan Şadoğlu’nun eşidir. Şadoğlu ailesinde söz sahibi olmak istemekte. Eltisine duyduğu kıskançlık nedenle zaman zaman yanlık kararlar almaya sebebiyet vermekte. Handan Şadoğlu da kıskançlığıyla topluma kötü örnek oluşturan karekterler arasında.

Gönül Aslanbey (Oya Unustası) Sultan Aslanbey’in kızı, Azize Aslanbey’in torunudur. Miran’a duyduğu sevgi gözünü öyle bir kör etmiştir ki, Azize’nin kirli oyunlarına alet olmaktan geri durmmaktadır.

Hercai dizisindeki her bir sahne aile yapımıza indirilmiş bir darbe olduğu ifade edilmete. Toplumun ahlakını bozan diziler için RTÜK'ün bir an önce harekete geçmesi gerek. Toplumun beklentisi de bu yönde.