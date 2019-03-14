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"Her zaman yanımızda olan dost Türkiye'dir"

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov:- "1991 yılında bağımsızlığımızın ilan edilmesinden bugüne kadarki yolculuğumuzda pek çok dostumuzun olmadığı sırada bizim her zaman yanımızda olan bir dost vardı. O dost da Türkiye'dir"

14 Mart 2019 Perşembe 18:57
"Her zaman yanımızda olan dost Türkiye'dir"

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, "1991 yılında bağımsızlığımızın ilan edilmesinden bugüne kadarki yolculuğumuzda pek çok dostumuzun olmadığı sırada bizim her zaman yanımızda olan bir dost vardı. O dost da Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Dimitrov, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği ile Türkiye Mezunları-Kuzey Makedonya Derneği iş birliğinde düzenlenen çalışma yemeğine katıldı. Yemeğe Dimitrov'un yanı sıra Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk ile ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri de iştirak etti.

Çalışma yemeğinde "Değişen dengeler ışığında Makedonya dış politikası" konulu bir konuşma yapan Dimitrov, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri değerlendirdi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin önemine işaret eden Dimitrov, "1991 yılında bağımsızlığımızın ilan edilmesinden bugüne kadarki yolculuğumuzda pek çok dostumuzun olmadığı sırada bizim her zaman yanımızda olan bir dost vardı. O dost da Türkiye'dir." dedi.

Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da yaptığı görüşmeyi anımsatan Dimitrov, "Basın toplantısında, başka hiçbir ülke için söyleyemeyeceğim bir şey söyledim. 'İkili ilişkiler ve Makedon-Türk dostluğu nasıldır' sorusu üzerine, 'romantik' kelimesini kullandım. Bu, devletler arası ilişkilerde sıradan bir kelime değil. Ancak ortak tarih ve kültürel benzerlikler bağlamında, gerçekten de mevcut politika ve siyasi partileri aşan bir ilişkimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

- "NATO üyeliği, önemli bir mesaj"

Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğinin, ülkenin burada var olduğu ve bu sınırlar içinde var olmaya devam edeceği yönünde önemli bir mesaj olduğunu vurgulayan Dimitrov, ülkesinin "dost ülke" olarak nitelendirdiği Türkiye'nin de yakın olduğu kolektif güvenlik sistemine girdiğini söyledi.

Dimitrov, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında eğitim alanındaki iş birliğine de değinerek, ülkesinin Türkiye'den gelen öğrencilere vize verme konusunda yavaş olduğunu, mayıs ayından itibaren öğrencilerin doğrudan vize başvurusunda bulunabileceğini ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Üniversite diplomalarının karşılıklı kabulüne ilişkin hukuksal sorunların mevcudiyetine işaret eden Dimitrov, iki ülke ilişkilerindeki yararlı ve olumlu noktaların sorunlardan daha büyük olduğunu vurguladı.

Öztürk de çalışma yemeğine katılımından dolayı Dimitrov'a teşekkür ederek, "Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki karşılıklı saygı ve anlayış, kardeşlik esasına dayanan ve gücünü ortak tarih ile kültürden alan ikili ilişkilerin temelini oluşturuyor." dedi.

Üsküp'teki görevinin ilk günlerinde böyle anlamlı bir etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, Türkiye'deki programı nedeniyle etkinliğe katılamayan Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın iyi dilek ve selamları iletti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:57
  1. Kuzey Makedonya
  2. Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov
  3. Üsküp

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