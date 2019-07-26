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Türkiye'de her yıl 555 milyar lira kaynak israf ediliyor!

Birçok ülke tasarrufu bir numaralı konu hâline getirirken Türkiye her sene yaklaşık 555 milyar liralık kaynağını çöpe atıyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 07:58
Türkiye'de her yıl 555 milyar lira kaynak israf ediliyor!

Bütün dünyada azalan kaynaklar tasarrufu bir numaralı konu hâline getirirken Türkiye, yılda millî gelirinin yüzde 15’ini heba ediyor. Bir başka deyişle Türkiye her sene yaklaşık 555 milyar liralık kaynağını israf ediyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfının (TİSVA) hazırladığı rapor, Türkiye’de israfın ne derecelere geldiğini ortaya koydu.  Türkiye’de 214 milyar liralık gıda israf ediliyor. Rapora göre konutlarda her 100 TL elektrik faturasının 35 TL’sini tasarruf etme potansiyeli bulunuyor. Damlayarak akan bir musluk, senede 3 metreküplük su kaybına sebep oluyor. Bunun her konuta maliyeti yaklaşık 6 bin TL. Türkiye’de yılda yaklaşık 45 milyon ton sebze meyve üretiliyor. Bu üretimin 4,5 milyon tonu ihracat ediliyor. Bu ihracattan 2018 yılında 2 milyar 326 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık. Oysa toplam üretimin yaklaşık yüzde 30’unun kaybolduğu veya israf edildiği dikkate alındığında toplam ihracatın üç katını yani yaklaşık 7,5 milyar doları heba ediliyor. Basit tedbirlerle ciddi oranda kazanca dönüştürülecek 550 milyar lira ile Türkiye’de neler yapılabilir. Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul’un yeni havalimanının toplam maliyeti yaklaşık 35 milyar dolar. Yapılması planlanan Kanal İstanbul’un maliyeti ise 15 milyar dolar. Yani israfa giden para ile her sene iki devasa havalimanı, üstüne de Kanal İstanbul yapılabilir.

Çöpe atılan ekmekle 208 bin aile geçinir

TESK Genel Başkanı Ben-devi Palandöken, kişi başı günlük 40 gram ekmeğin israf edildiğini belirterek “Bir yılda israf edilen ekmeğin parasal karşılığı ile 5 kişilik 208 bin aile yıl boyunca geçinebilir’ dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 07:58
  1. İstanbul
  2. israf
  3. havalimanı

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