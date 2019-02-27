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"Her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Halkımızın can ve mal güvenliği için kentsel dönüşüm şart. Bunun için 81 ile genelge gönderdik, 3 ay içinde riskli binaların tespitinin yapılmasını istedik. Riskli hiçbir binada bir tek vatandaşımızın oturmasına izin vermeyeceğiz. İnşallah 2030 yılına kadar her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 6 milyon 700 bin konutumuzu hep birlikte geleceğe hazır hale getireceğiz"

27 Şubat 2019 Çarşamba 20:25
"Her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz"

SİVAS (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, halkın can ve mal güvenliği için kentsel dönüşümün şart olduğunu vurgulayarak, "Bunun için 81 ile genelge gönderdik, 3 ay içinde riskli binaların tespitinin yapılmasını istedik. Riskli hiçbir binada bir tek vatandaşımızın oturmasına izin vermeyeceğiz. İnşallah 2030 yılına kadar her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 6 milyon 700 bin konutumuzu hep birlikte geleceğe hazır hale getireceğiz." dedi.

Kurum, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen AK Parti İl Genel Meclis ve Belediye Meclis Üyeleriyle Proje Tanıtım Toplantısı'nda, AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin'e, şehrin her noktasına layık olabilmek için hazırladığı projelere teşekkür etti.

Gecelerini gündüze katarak millete layık olabilmek için çalıştıklarını belirten Kurum, "Dualarınızın bereketiyle ve desteklerinizle çıktığımız, milletimize hizmet yolunda durmadan yürüyoruz. Türkiye'mizin tamamı için canla başla çalışırken, Sivas için de çalışıyorum, gayret ediyorum. Çünkü Sivas'ımız en iyi, en kaliteli hizmetleri hak ediyor." ifadesini kullandı.

Anadolu'nun sarsılmaz kaleleri olduğunu dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu aziz milletin kültürünün bozulmadan nesilden nesile aktarıldığı, vatan, ezan, bayrak sevgisinin sigortası olan yerler vardır. Sivas da bunlardan biridir, hatta bu kalelerin en önde gelenlerindendir. Çok şükür ki Selçuklu'nun başkentlerinden olan, Milli Mücadele'nin mimarı Sivas’ta siz değerli kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz."

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün doğum günü olduğunu hatırlatarak, "Bu salondan doğum gününü tebrik ediyor, selamlarımızı gönderiyoruz. Yolun yolumuz, davan davamızdır. Allah sizi bu milletin başından eksik etmesin." diye konuştu.

- "AK kadrolara tam destek vermeliyiz"

Sandıkların milletin iradesini göstermek için kurulduğunu anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Şehirlerimize, ilçelerimize, mahallelerimize, köylerimize verilen hizmet kalitesinin artması, Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerine ulaşması, birliğimizin ve dirliğimizin daim olması için her seçim önemlidir. Yaklaşan 31 Mart seçimleri bir yerel seçimden çok daha fazla anlam içeriyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kusursuzca uygulanabilmesi için 31 Mart’ta AK kadrolara tam destek vermeliyiz. 2002 yılından beri AK Parti kadrolarının sunduğu hizmetlerle tanışan halkımızın teveccühü çok şükür devam etmektedir.1994 yılından itibaren Türkiye'ye yepyeni bir belediyecilik anlayışı kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız, bu seçimlerin 'gönül belediyeciliği' seçimi olacağını ifade etti. Şehirlerimizi kalkındırmak, milletimize hizmet için çalışırken tevazu içinde olacağız. Sorumluluğumuzda olan bütün işleri vatandaşlarımızla istişare edeceğiz. Birlikte karar alacağız ve hiçbir işin sonucunda hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. Vatandaşa hizmet yerelden başlar, belediyeden, muhtardan başlar. Her haneye, her iş yerine ulaşmalıyız, fethetmedik gönül bırakmamalıyız."

- "Kentsel dönüşüm şart"

Kurum, son günlerde yaşanan orta şiddetli depremler ve çöken kaçak binaların, kentsel dönüşüm ısrarının ne kadar haklı olduğunu bir kere daha gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Halkımızın can ve mal güvenliği için kentsel dönüşüm şart. Bunun için 81 ile genelge gönderdik, 3 ay içinde riskli binaların tespitinin yapılmasını istedik. Riskli hiçbir binada bir tek vatandaşımızın oturmasına izin vermeyeceğiz. İnşallah 2030 yılına kadar her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 6 milyon 700 bin konutumuzu hep birlikte geleceğe hazır hale getireceğiz."

Bakanlık olarak 16 yılda Sivas'a 4,5 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum, bu hizmetlerin daha fazlasını yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Bakan Kurum, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin'e destek istedi.

Kurum, konuşmasının ardından AK Parti İl Genel Meclis ve Belediye Meclis üyelerini tanıttı.

Programa, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin ve partililer katıldı.


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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 20:25
  1. Ak Parti
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. Sivas

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