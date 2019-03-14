Her yere Kapadokya'yı resmediyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de gravür sanatçısı Yaşar Alan (61), ağaç yaprakları, taş, yumurta ve çeşitli objelerin üzerine Kapadokya resimleri çizerek bölgenin tanıtımına katkıda bulunmaya çalışıyor.

Çocuk yaşlarda ikamet ettiği mahallede bir komşusunun yaptığı resimlere duyduğu hayranlıkla çizime başlayan ve bunu yaşam tarzı haline getiren Alan, yıllar boyu elinden kalemini hiç düşürmedi.

İlerleyen yıllarda eğitimi ve iş hayatı boyunca da çizimlerine devam eden Alan, işçi olarak çalıştığı elektrik dağıtım şirketinden emekli olduktan sonra kendi sanat atölyesini kurdu.

Çizimlerinde Kapadokya'nın doğal güzelliklerini yansıtmak için gayret gösteren Alan, ağaç dallarından topladığı yapraklara, yumurta, taş, kaşık ve çeşitli objelere Kapadokya bölgesini resmetmeye devam ediyor.

Kendisini "Kapadokya aşığı" olarak adlandıran Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim yapmaktan büyük keyif aldığını, ortaya çıkardığı eserlerinin beğenilmesinin sanata olan ilgisini artırdığını belirtti.

Alan, "Her türlü obje üzerine Kapadokya'yı çizmeye çalışıyorum. Yumurtadan, yaprağa ve duvara kadar her yere Kapadokya'nın güzelliklerini çiziyorum. Kapadokya'yı dünyaya en iyi şekilde tanıtmak ve farkındalık oluşturmak için çabalıyorum." diye konuştu.

- Çevresindekiler ona "yapraklara fısıldayan adam" diyor

Sonbaharda Kapadokya'daki ağaçlık alanları gezerek çizime uygun yaprakları topladığını anlatan Alan, belirli bir süre kitap sayfaları arasında kuruttuğu yapraklara daha sonra peribacaları ve doğal oluşumları resmettiğini aktardı.

İnce ve narin yapısıyla bilinen kuru yaprakların üzerine resim çizmenin zorluklarını anlatan Alan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukken evimizin yanında bir fotoğrafçı vardı ve resim de yapardı. O dönem üçüncü sınıfa gidiyordum hayran kaldım ve ben de rapido kalemle çizmeye başladım. Okulda da resim yapıyordum. Emekli olunca kendi atölyemi açtım. Yapraklar çok ince ve kırılgan olduğu için üzerine resim yapmak zor oluyor. Adımız yapraklara fısıldayan adama çıktı. Çünkü bölgedeki bütün vadileri gezip yaprakları inceleyip topluyorum. Defter sayfası içine koyup 3-4 ay sonra kuruyan yaprakların üzerine resim çizmeye başlıyorum."

Kendisini "Kapadokya aşığı" olarak tanımlayan Alan, çalışmalarında da yörenin tarih ve doğal güzelliklerini değişik bir üslupla sanatseverlere göstermeye çalıştığını dile getirdi. Alan, "Dünyaya Kapadokya'yı tanıtmak ve farkındalık oluşturmak için yapıyorum. Merceklerle çalışıyorum yaş itibarıyla da elde titreme oluştu ama yapraklara çizmeye devam ediyorum galiba sanat bu. Sabahlara kadar çalışma yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Alan, daha önce çeşitli karma sergilere katıldığını ve bir de kişisel sergi açtığını sözlerine ekledi.

