Her yerden petrol fışkırıyor! Bakan Bayraktar: Rize açıklarında doğalgaz ve petrol sondajı yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber ekranlarında Rize açıklarında yeni bir doğal gaz lokasyonu keşfedildiğini duyurdu.Selman Kutlu bölgedeki çalışmaları konuğu Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Nafiz Maden ile konuştu. Maden, yaptığı açıklamada, "1981 yılında bölgede bilinen bir şeydi. Biz bu aramayı yapamıyorduk ama artık dışa bağımlılığımız bitti. Artık kendimiz araştırıp bulabiliyoruz. Burada bin ton petrol günlük suya karışıyor. Yıllardır Osmanlı Dönemi’nden beri Rize Çayeli açıklarında bu petrol sızıntısı günde 1 ton olarak devam ediyor. Bu yıllardır biliniyor. Dolayısıyla bu bölgedeki sismik aramalardaki sondaj verileriyle biz petrole ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Rize artık bundan sonra artık çayla değil, petrolle anılacak." dedi. İşte detaylar....

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber ekranlarında Rize açıklarında yeni bir doğal gaz lokasyonu keşfedildiğini duyurdu..

Yeni keşiflerle ilgili de bilgi veren Bakan Bayraktar, "Rize açığında yeni lokasyon keşfettik. Yeni keşiflerimiz ve yeni sondajlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "2 milyon varil doğal gaz ve petrol ihtiyacımız var. İhtiyacımızın 8'de 1'ini üretiyoruz. Önce Karadeniz ve Akdeniz gazı devreye alınacak. Karadeniz ve Akdeniz sonrası hedef Ege'dir." sözlerini kullandı.

YENİ GEMİ MÜJDESİ

Bakan Bayraktar'ın A Haber'e özel açıklamaları:

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Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibarıyla bizim doğal gazda Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimimizi artırmak için planlamalarımızın içinde yer alan bir ünitedir. Açıkçası şu anda hem petrolde hem doğal gazda önceliğimiz mevcut bulduğumuz sahalarda gerek Gabar'da gerek Sakarya Gaz Sahası'nda üretimi en hızlı şekilde arttırmak. Bununla alakalı Sakarya'da şu anda günlük 5,5 milyon metreküp olan ve yaklaşık 2,4 milyon haneye yetecek kadar gazı ürettiğimiz mevcut sahada üretimi her geçen gün arttırmak. İlk fazda 2025 yılının ilk çeyreği için 10 milyon metreküplük bir üretim hedefi var. Yeni platformla bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız.

YENİ KEŞİF MÜJDESİ

Üretim programının el verdiği ölçüde yeni keşif kuyuları yeni sondajlarımız olacak. Lokasyonlardan bir tanesi Rize açıklarında bir yer. Batı Karadeniz'de de Sinop açıklarında şu anda tespit ettiğimiz sondaja hazır olan lokasyonlar var. Gemi programı el verdiği ölçüde ara ara bu sondajları yapıp yeni keşifleri milletimize müjde olarak vermek isteriz. Bu yıl içerisinde Batı Karadeniz'de keşif amaçlı sondaj çalışmamız olacak. Hedeflerimize ulaşmak için 4 gemimizin aktif şekilde çalışması gerekiyor.

A Haber muhabiri Selman Kutlu bölgedeki çalışmaları konuğu jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Nafiz Maden ile konuştu..

"ÜLKEMİZİN SON YILLARDA YAPTIĞI FAALİYETLER MEYVELERİNİ VERMİŞTİR"

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Nafız Maden'in açıklamaları şöyle: "Ülkemizin son yıllarda aldığı yaptığı faaliyetler özellikle denizdeki faaliyetler aldığı arama ve sondaj gemileri ürünlerini vermiştir. Öncelikle Batı Karadeniz'de Sakarya Sahası dediğimiz Tuna bölgesinde doğal gaz keşfi yaptık. Şuan da burada hala sondaj çalışmaları devam ediyor. Önce Türk Ali 1, Türk Ali 2, Tuna 1 herhangi bir sondajlarımız yapıldı. Orada sondajlarımız devam ediyor. Onların çok yakın zamanda ülkemizin kullanımına sunulacağına ben tahmin ediyorum.

"BURADA BİZ 5 TANE FARKLI SAHA KEŞFETTİK"

Haritada ortadaki renkler bizim yaptığımız bir çalışma. Uydu verilerinden yaptığımız bir çalışma. Bunu biz Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Fikret Doğru hocamla birlikte yaptık. Burada Batı Karadeniz'in tamamındaki hidrokarbon varlığı, enerji varlığı açısından değerlendirdik. Burada biz 5 tane farklı saha keşfettik. Bunun üç tanesi bizim münhasır ekonomik bölge sınırlarımız içerisinde. Buradaki petrol ve hidrokarbonlar bulunduğu sahadan kaynak kayadan yanal yönden ve düşey yönde faylarla birlikte Romanya ve Bulgaristan'ın sahasına doğru göç etmektedir. Onların bulduğu enerji kaynakları aslında bizim sahamızdan onların sahasına göç eden enerji kaynaklarıdır..

"ÇAYELİ YAMAÇ KÖYÜ'NDE SIZINTI OLDUĞU RAPORLANIYOR"

Rize ili Çayeli açıklarındaki petrol varlığı bu uydu verilerinden değişik mevsimlerde akıntının yönüne bağlı olarak sızıntınız ne tarafa gittiğini gösteriyor. Bu yıllarda biliniyor. Hatta bir gazete haberinde Osmanlı Döneminde dahi yurt dışında uzmanların buraya getirip incelenme yapıldı. Buraya ben üniversiteye başladığım yıllardan itibaren biline bir yer. Hatta o dönem MTA'da mühendis olan hocamız Rize Çayeli açıklarında petrol ile ilgili makaleleri var. Bu elimde gördüğünüz 1981 yılındaki KATÜ Yer Bilimleri Dergisinde de hocamızın yazdığı makalede Çayeli açıklarındaki o petrol sızıntısı hatta Fındıklı'daki karadaki henüz varlığını müşahede edemediğimiz o sızıntıdan da bahsediliyor. Daha sonraki çalışmalarda da yine raporlar da görüyoruz ki Çayeli'nde kara tarafında dahil Yamaç Köyü'nde sızıntı olduğu raporlanıyor..

"RİZE ARTIK BUNDAN SONRA ARTIK ÇAYLA DEĞİL, PETROLLE ANILACAĞINI TAHMİN EDİYORUM"

Bunu da bugünler de gözlemlemek için arazi çalışmalarına başlayacağız. 1981 yılında bölgede bilinen bir şeydi. Biz bu aramayı yapamıyorduk ama artık dışa bağımlılığımız bitti. Artık kendimiz araştırıp bulabiliyoruz. Burada bin ton petrolün günlük suya karışıyor. Bu yıllardır Osmanlı Dönemi'nden beri Çayeli açıklarında bu petrol sızıntısı günde 1 ton olarak devam ediyor. Bu yıllardır biliniyor. Yaptığımız çalışmalara seçim yatırımı deniliyor. Ama şuan da bir seçim yatırımı yok. Hala bu petrol Rize Çayeli açıklarında günde 1 ton olarak devam ediyor. Müspet olarak bahsedecek olursak Trabzon'dan Artvin'e kadar olan sahada sadece bizim çalışmalarımız değil, burada gördüğünüz bu renkler onu gösteriyor. Trabzon'dan Rize açıklarına kadar petrolün varlığı gösteriyor. Dolayısıyla bu bölgedeki sismik aramalardaki sondaj verileriyle biz petrole ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Rize artık bundan sonra artık çayla değil, petrolle anılacağını tahmin ediyorum..