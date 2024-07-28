Her yerden altın fışkırıyor! Türkiye'ye ilan ettiler: Yabancı şirket Türkiye'den o ilçeyi göz diktiler

Küresel madencilik yatırımlarıyla tanınan Centerra Gold, Kayseri Develi'deki Öksüt Madeni'nin işletmecisi olarak bölgede arama ve çıkarma faaliyetlerini yürütme yetkisine sahip.

Türkiye Ülke Müdürü Davit Bickford, sınırlarında altın yatakları bulunan ülkelerin ekonomik açıdan büyük avantajlar sunduğunu vurguladı.

Davit Bickford, Dünya Altın Konseyi'nin Kasım ayının başında yayımlanan bir rapora atıfta bulunarak, 31 üye şirketinin 2021 yılındaki doğrudan mali katkısını ölçmeyi amaçladığını hatırlattı.

Buna göre, rapor, Dünya Altın Konseyi üyesi şirketlerin 2021 yılı boyunca ev sahibi ülke ekonomilerine toplam 57,5 milyar dolarlık bir katkıda bulunduğunu gösterdi. Bu katkının 35,4 milyar doları ülke içi tedarikçilere yapılan ödemelerden, 11,7 milyar doları çalışanlara yapılan ödemelerden, 10 milyar doları hükümetlere yapılan vergi ödemelerinden ve 450 milyon doları topluluklara yapılan ödemelerden oluştuğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN MADEN POTANSİYELİ ARTIK KÜRESEL ÖLÇEKTE

"Davit Bickford, Türkiye'den Romanya ile Sırbistan'a kadar uzanan Tetis mineral kuşağının, keşfedilecek ilk 10 küresel sıcak noktadan biri olarak tamamlandığına dikkat çekti.

Bickford, "Bu bölge, yirmi yıl önce geniş çapta bilinen bir mineral kuşağı değildi. Ancak bu değişim, Türkiye'nin maden potansiyelinin artık küresel ölçekte dikkate alındığını gösteriyor. Sektörümüz açısından konuşursak, Türkiye'nin mevcut yıllık 40 ton civarındaki altın üretiminin gelecekte 100 tonlara ulaşabileceğine inanıyoruz" şeklinde ifade etti.

Bickford ayrıca, Türkiye'de faaliyet gösteren 20'den fazla altın madeni operasyonunun olduğuna dikkat çekerek, "Bu önemli bir başarı, ancak sektörü daha da büyütmek için yeni keşiflere ihtiyaç var. Zira Türkiye'nin altın talebi son 9 ayda 159,3 ton seviyesine ulaştı; bu rakam son 10 yılın en yüksek seviyesi. Sektöre yönelik bu büyüme, ithalata olan bağımlılığı azaltacak ve Türkiye ekonomisini daha da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

DEVELİ'DE 35 TON REZERV BULUNMAKTADIR

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Davit Bickford, üretim faaliyetlerini sürdürdükleri ilçedeki altın potansiyeline dikkat çekerek, Develi'deki madende 35 ton rezerv bulunduğunu açıkladı. Bickford, aynı zamanda Öksüt madeninde bu yıl 5,5-6 ton arasında bir üretim hedefi olduğunu belirtti ve Öksüt'ün, Türkiye'de finansal destek sağlayan ilk maden projesi olduğunu vurguladı.