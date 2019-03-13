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Afyonkarahisar'da hırsızlık olayına karışan 4 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da bir eve girerek para ve çok sayıda ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:36
Afyonkarahisar'da hırsızlık olayına karışan 4 kişi gözaltına alındı

AfyonkarahisarSelçuklu MahallesiBanu Çiçek Caddesinde bulanan bir evde, 'dil kaydırma' yöntemiyle gerçekleşen 500 Euro, 350 TL para, 6-7 kadar pırlanta yüzük ve bir miktar ziynet eşyasının çalınması olayı ile ilgili olarak emniyet ekipleri çalışma başlattı. 26 FB 940 plakalı araçla gerçekleştirilen hırsızlık olayına ilişkin polis ekipleri il ve ilçelerde çalışma yürüttü.

Gözaltına alındılar

Bunun üzerine araç ve içerisinde bulunan 4 şahıs, Eskişehir ili Kırka beldesinde olduğu tespit edilerek burada yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Çok sayıda ikametten hırsızlık kaydı bulunan ve Eskişehir'de ikamet eden Erdoğan İ., Kemal F., Seda U. ve Arzum K. isimli şahıslar Afyonkarahisar Asayiş Şube Müdürlüğüne gözaltına alındı.

26 FB 940 plakalı araçta yapılan detaylı aramanın ardından araç içerisinde herhangi suç eşyasına rastlanılmadığı ve ayrıca ikamet sahibinin komşusunun şahısları gördüğünü beyan etmesi üzerine teşhis yaptırılarak hırsızlık olayına Arzum K. ve Seda U. isimli şahısların da karıştığının belirlendiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:36
  1. Eskişehir
  2. Afyonkarahisar
  3. Selçuklu Mahallesi

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