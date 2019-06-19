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FETÖ'den aranan kadın adliyeye giderek teslim oldu

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir kadın adliyeye giderek savcıya teslim oldu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:24
FETÖ'den aranan kadın adliyeye giderek teslim oldu

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve örgüte ait dershanede memur olarak çalıştığı öğrenilen N.Ö. adlı kadın bu sabah Samsun Adliyesine giderek soruşturmayı yürüten terör savcısına teslim oldu.

N.Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyede gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:24
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