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Her yerde aranıyordu! Alanya’da enselendi…

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve hakkında gözaltı kararı çıkartılan 3'üncü sınıf Çine eski emniyet müdürü Antalya’nın Alanya ilçesinde yakalandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:36
Her yerde aranıyordu! Alanya’da enselendi…

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi’nde yol kontrolü görevi yapan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler durumundan şüphe duydukları plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu. Bunun üzerine araçta bulunan Çetin Ç.’ye kimlik ve GBT sorgusu yaptı. Yapılan GBT sorgusunda Çetin Ç.’nin Aydın'ın İncirliova ilçesinde 3’üncü sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yaparken meslekten ihraç edildiği ve FETÖ-PDY soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Çetin Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çetin Ç.'nin, SEGBİS sistemi ile ifadesi alındı. İfadesinin ardından Çetin Ç. mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderdi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 10:36
  1. Aydın
  2. FETÖ
  3. GÜNCEL Haberleri

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