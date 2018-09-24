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Her yerde aranan polis müdürü, sahte kimlikle enselendi!

FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle aranan Edirne eski İstihbarat Şube Müdürü Nikbay, Esenyurt’ta sahte kimlikle yakalandı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 14:26
Her yerde aranan polis müdürü, sahte kimlikle enselendi!

Hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan gözaltı kararı bulunan Edirne eski İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay, gizlendiği evden çıkar çıkmaz, polis tarafından sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada üzerinden ağabeyine ait nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırdığı tespit edilen FETÖ’cü eski polis müdürü, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. 

FETÖ zanlısı Özgür Nikbay’ın, önceki yıllarda da 1 yıl 7 ay cezaevinde kaldığı ve salıverildikten sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 14:26
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. FETÖ

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