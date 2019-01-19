Her yerde aranan PKK'lı terörist, Trabzon'da yakalandı
Hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ‘’Agit' kod adlı PKK'lı terörist, Trabzon'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.19 Ocak 2019 Cumartesi 17:33
Trabzon'da hakkında yakalama kararı ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ‘’Agit' kod adlı Hakan A. yakalanarak gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri tarafından yürütülen operasyonda hakkında yakalama kararı olan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ‘’Agit' kod adlı Hakan A. yakalanarak gözaltına alındı.
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