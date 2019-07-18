Her yerde aranan firari FETÖ'cü, Eskişehir'de yakalandı
Eskişehir'de yürütülen soruşturma kapsamında her yerde aranan FETÖ şüphelisi, polis tarafından yakalandı.18 Temmuz 2019 Perşembe 12:38
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilen N.Ö.'nün Eskişehir'de olduğunu tespit etti.
Yalova İl Müftülüğünde Kur'an kursu öğrencisiyken görevden uzaklaştırılan şüpheli N.Ö., kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.
Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrası soruşturmanın devam ettiği Yalova'ya gönderileceği öğrenildi.
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