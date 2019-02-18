Her yerde aranan cezaevi firarisi kovalamaca sonucu yakalandı Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bir kişi Kuşadası polisi tarafından yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bir kişi Kuşadası polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz Ekipleri, hakkında "Yaralama, Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak"suçlarından 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M. M. (36 )’yı yakalamak için operasyon düzenledi. Cezaevi firarisi M.M.’yi takibe alan polis ekipleri,Dağ Mahallesi ara sokaklarında yaşanan kovalamaca sonucu M.M.’yi yakaladı. Gözaltına alınan cezaevi firarisi, sorgulamasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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