ABD, Filistin’deki hastanelere yardımı kesecek

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları durdurma kararı alan ABD yönetimi şimdi de işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren hastanelere yapacağı 20 milyon dolardan fazla yardımı kesme kararı aldı.

İsrail'in Haaretz gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington'un bu yıl Doğu Kudüs'teki hastanelere yapması beklenen 20 milyon dolardan fazla yardımı kesme kararı aldığını belirtti.

Açıklamayı yapan yetkili, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin hizmet aldığı hastanelere yönelik yardımlara son verme kararının "ABD yönetiminin Filistinlilere yapılacak yardımları azaltma ve diğer önceliklere yatırım yapma" konusundaki yaklaşımının bir parçası olduğunu söyledi.

Uzmanlar, ABD yönetiminin aldığı bu kararın 430 binden fazla Filistinlinin yaşadığı Doğu Kudüs'teki en az 5 hastanenin hizmetlerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Doğu Kudüs'te bulunan hastaneler şehirde yaşayan Filistinlilerin yanı sıra az sayıda da olsa İsrail makamlarının tedavileri için Kudüs'e girişlerine izin verdiği işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'den gelen hastalara da hizmet veriyor.

NYT'DEKİ MAKALEDEN SONRA HASTANE KARARI

Başkan olmadan önceki iş dünyasındaki kariyeri karanlıklarda dolu olan Donald Trump, ülkesinde, hakkında çıkan her yeni skandaldan sonra koltuğu korumak için Siyonistlere yağ çekiyor. Son olarak New York Times'ta, ABD'deki mevcut hükümette görevli birisinin ismini belirtmeden kaleme aldığı makalenin ardından, ABD'nin Filistin'deki hastaneler hakkında skandal kararı vermesi dikkat çekti.

UNRWA'YA YARDIMLARI DA KESMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ABD'nin UNRWA'ya yaptığı mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da perşembe günü yaptığı açıklamada, Filistin yönetimi ABD'nin ara buluculuğunda İsrail ile yapılması öngörülen barış görüşmelerine katılmayı kabul edinceye kadar Filistin'e mali yardımda bulunmayacaklarını kaydetmişti.

Trump yönetimi, "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği ve İsrail-Filistin meselesinin çözüme kavuşturmayı amaçladığı bir plan üzerinde çalışıyor.

İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki işgalini pekiştireceği belirtilen planı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas "Yüzyılın tokadı" olarak nitelemiş ve plana ilişkin detayları ele almak isteyen ABD'li yetkililerle görüşmeyi reddetmişti.

ABD yönetiminin mali yardımları Filistin yönetimini baskı altına almak ve "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmeye ikna etmek için koz olarak kullandığı yorumları yapılıyor.

Washington, geçen yıl UNRWA'ya 360 milyon dolardan fazla mali yardımda bulunmuştu.