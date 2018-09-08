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ABD, Filistin’deki hastanelere yardımı kesecek

Siyonist kuklası ABD yönetimi, Filistin’deki hastanelere yapılan yaklaşık 20 milyon dolarlık yardımı kesme kararı aldı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 15:16
ABD, Filistin’deki hastanelere yardımı kesecek

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları durdurma kararı alan ABD yönetimi şimdi de işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren hastanelere yapacağı 20 milyon dolardan fazla yardımı kesme kararı aldı. 

İsrail'in Haaretz gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington'un bu yıl Doğu Kudüs'teki hastanelere yapması beklenen 20 milyon dolardan fazla yardımı kesme kararı aldığını belirtti. 

Açıklamayı yapan yetkili, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin hizmet aldığı hastanelere yönelik yardımlara son verme kararının "ABD yönetiminin Filistinlilere yapılacak yardımları azaltma ve diğer önceliklere yatırım yapma" konusundaki yaklaşımının bir parçası olduğunu söyledi. 

Uzmanlar, ABD yönetiminin aldığı bu kararın 430 binden fazla Filistinlinin yaşadığı Doğu Kudüs'teki en az 5 hastanenin hizmetlerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Doğu Kudüs'te bulunan hastaneler şehirde yaşayan Filistinlilerin yanı sıra az sayıda da olsa İsrail makamlarının tedavileri için Kudüs'e girişlerine izin verdiği işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'den gelen hastalara da hizmet veriyor. 

NYT'DEKİ MAKALEDEN SONRA HASTANE KARARI

Başkan olmadan önceki iş dünyasındaki kariyeri karanlıklarda dolu olan Donald Trump, ülkesinde, hakkında çıkan her yeni skandaldan sonra koltuğu korumak için Siyonistlere yağ çekiyor. Son olarak New York Times'ta, ABD'deki mevcut hükümette görevli birisinin ismini belirtmeden kaleme aldığı makalenin ardından, ABD'nin Filistin'deki hastaneler hakkında skandal kararı vermesi dikkat çekti. 

UNRWA'YA YARDIMLARI DA KESMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ABD'nin UNRWA'ya yaptığı mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti. 

ABD Başkanı Donald Trump da perşembe günü yaptığı açıklamada, Filistin yönetimi ABD'nin ara buluculuğunda İsrail ile yapılması öngörülen barış görüşmelerine katılmayı kabul edinceye kadar Filistin'e mali yardımda bulunmayacaklarını kaydetmişti. 

Trump yönetimi, "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği ve İsrail-Filistin meselesinin çözüme kavuşturmayı amaçladığı bir plan üzerinde çalışıyor.

İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki işgalini pekiştireceği belirtilen planı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas "Yüzyılın tokadı" olarak nitelemiş ve plana ilişkin detayları ele almak isteyen ABD'li yetkililerle görüşmeyi reddetmişti.  

ABD yönetiminin mali yardımları Filistin yönetimini baskı altına almak ve "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmeye ikna etmek için koz olarak kullandığı yorumları yapılıyor. 

Washington, geçen yıl UNRWA'ya 360 milyon dolardan fazla mali yardımda bulunmuştu. 

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 15:16
  1. israil
  2. Filistin
  3. ABD

YORUM YAZ

  • melih53melih5337 dk önce
    tuvalet twitçisi tehlikeli manüpilatör şişman trumpın twitleri yasaklanmalı.manüpilasyon suçu işliyor..büyük vurgun yaptılar .ortaklarıda karı satıcı kumarcı adelson ve bi kaç piç kurusu tuzu kuru yahudi genci...beyaz sarayda twit toplantıları kenef twiti hakim şimdilerde..beyaz saray işgal aşltında..hemde kumarcı ...rı satıcı adelson ve çetesi tarafından.cia adelsonu içeri tıkmalıdır..**beyaz sarayı kurtarmalıdır..
  • melih53melih531 sa önce
    amerikadaki beyaz saray denenkuklahanenin şimdiki sahibi artık ...rı satıcı kumarcı adelson denen yahudi bir manüpilasyoncu vurguncu şerefsizin biri.şişman trumpı satın almış bol twitle dünyayı tehdite devam ediyorlar..twit işiyle büyük vurgun yaptı bu şerefsizler..bu k.... satıcı adelson israildeki şerefsiz netelyahu denen pislik yahudininde sahibi..bu netelyahu denen şerefsiz yahudi kan dökmeye ekonomik saldırılara devam ediyorlar..adres beyaz sarayı ele geçiren karı satıcısı kumarcı şerefsiz yahudi adelsondur..şişman trump kukladır..amwerika cia ve fbı acil beyaz sarayı kurtarmalıdır güçleri yetmiyorsa amerikalı sas komandolarından yardım istesinler..bu şerefsiz israilli dölü yahudiler tüm dünyaya tehşlike saçmaya devam ediyor .bu yahudilerin önü kesilmeli.**
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