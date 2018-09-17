0553 313 94 23

'Her yağmurda evden kaçıyoruz'

İstanbul Sütlüce’de bulunan bir binanın yanında yapılan kazıda apartmanda çatlaklar meydana geldi. Binada yaşayanlar tedirgin.

17 Eylül 2018 Pazartesi 07:06
'Her yağmurda evden kaçıyoruz'

Yıkılan binanın hemen yanındaki 17 daireli Çetin Apartmanı’nda ise çatlaklara rağmen halen 9 aile oturmaya devam ediyor. Apartmanın 3’üncü katında oturan Ayşe Hatun önlerinde çöken yolu göstererek yaşadıkları durumu şöyle anlattı: “Yağmur yağınca çoluk çocuğu alıp, toplanıp eşe dosta gidiyoruz.”

Adını vermek istemeyen bir başka bina sakini ise “Korkuyoruz ama yapacak bir şey yok” dedi. 2 çocuklu Katibe Akyüz de “Belediye söz verdi yardım için ama kimse yardım etmedi. Yağmur yağdığı zaman bu yol çöküyor. Çok yağmur yağdığı zaman kız kardeşime gidiyorum” diye konuştu.

BOŞ DAİRELER KİRALIK

Daha önce boşaltılan bölgedeki binaların tamamında oturanlar var. Boş olan dairelerin camlarında da kiralık ilanları asılı. Çöken binanın yanındaki otel inşaatının sahibi Şükran Aral çalışmalarını tamamlayamadıklarını söyleyerek, mahkemeye gitmek için belediyeden çıkacak raporu beklediklerini söyledi. Çevre binalardaki daire sahipleri de aynı raporun ardından dava açmaya hazırlanıyor.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 07:06
  1. sütlüce
  2. apartman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tüm gözler İdlib'deyken Amerika yeni işgal peşinde
    1. Tüm gözler İdlib'deyken Amerika yeni..
    2. Dolar haftanın ilk gününde ne kadar?
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab..
    4. Eğitim zili bugün çalıyor
    5. Türkiye'den önemli petrol hamlesi!
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı verdi! Üs..
    7. Erdoğan'dan Zarrab yorumu! Başka..
    8. Okula gidecekler dikkat! Meteoroloji..
    9. Türkiye ve Afganistan anlaştı! Yeni..
    10. 'Her yağmurda evden kaçıyoruz'
    11. PKK'lıları taşıyorlar... Kerkük'ü..
    12. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren..
    13. Mahrem ‘imam’ anlattı… ‘Ankesörlü..
    14. TSK’dan Suriye’ye en kapsamlı askeri..
    15. Günün âyet ve hadisi
    16. ABD’li şirketten dikkat çeken..
    17. Korkudan bölgeye giremiyorlardı…..
    18. ‘Çıplak balkona çıkan kızlı erkekli..
    19. ‘Blackwater’ gibi çalışıyorlar…..
    20. Çok sayıda yaralı var… Gece kulübü..
    Merkez Bankasından faiz açıklaması!2018'in dördüncü çeyreğinde uygulanacak
    Merkez Bankasından faiz açıklaması!2018'in dördüncü çeyreğinde uygulanacak
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    İdlib’de büyük tezgâh
    İdlib’de büyük tezgâh
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz
    İsrail İHA’yı Türkiye'den almak istedi
    İsrail İHA’yı Türkiye'den almak istedi