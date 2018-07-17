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1 Ağustos'tan itibaren başlıyor! Karar merci olarak yetkilendirildiler

Tüketici hakem heyetlerinin, nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları gibi hususlar göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılması amacıyla hakem heyetleri bir araya getirildi.1 Ağustos tarihinden itibaren 211 tüketici hakem heyeti karar merci olarak yetkilendirildi.

17 Temmuz 2018 Salı 07:20
1 Ağustos'tan itibaren başlıyor! Karar merci olarak yetkilendirildiler

Tüketici hakem heyetleri, nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları gibi hususlar göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda bazı hakem heyetleri bir araya getirildi ve 1 Ağustos'tan itibaren toplam 211 tüketici hakem heyeti karar merci olarak yetkilendirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dinamik bir uygulama sürecine sahip ve her ilçede kurulu tüketici hakem heyetlerinin, teşkilat yapısının gözden geçirilerek gelişen ve değişen şartlara uygun şekilde yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Bu kapsamda, Bakanlığın onayıyla tüketici hakem heyetlerinin, nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları gibi bazı hususlar göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılması amacıyla, il merkezlerinde ya da yakın ilçelerde merkezler oluşturmak suretiyle hakem heyetlerinin bir araya getirildiği bildirildi. Söz konusu tüketici hakem heyetlerinin yetki alanları da yeniden düzenlendiği ve 1 Ağustos'tan itibaren 211 tüketici hakem heyetinin karar merci olarak yetkilendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, Ankara'nın Bala, Evren, Haymana ve Şereflikoçhisar ilçeleri için Gölbaşı İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne yetki verilmiştir. Tüketici hakem heyeti oluşturulmayan ilçelerde ise kaymakamlıklarda başvuru alımı, Tüketici Bilgi Sistemi'ne (TÜBİS) kayıt, ilgili tarafları bilgilendirme gibi hususlarda çalıştırılmak üzere bir görevlendirmeli personel bulundurulmaya devam edilecek."

Yenilenen TÜBİS ile tüketicilerin ikamet ettikleri ilçelerin kaymakamlıklarında bulunan tüketici hakem heyeti irtibat noktalarından veya e-Devlet Kapısı ile sistem üzerinden çok daha kolay başvuru yapmaya imkan sağlandığı da aktarıldı.

23 YILDIR TÜKETİCİYE KOLAYLIK SAĞLIYOR

Her il ve ilçe merkezine 1995 yılında en az bir tane kurulan tüketici hakem heyetleri, tüketici, satıcı ve sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkların daha basit, hızlı, masrafsız çözümlenmesini sağlamayı ve yargının yükünü azaltmayı amaçlıyor. Geçen 23 yıllık sürede tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla önemli bir görev üstlenen tüketici hakem heyetleri, bugün itibarıyla 81'i ilde ve 921'i ilçede olmak üzere toplam bin 11 noktada faaliyet gösteriyor. Tüketici hakem heyetleri, bu yıl itibarıyla 6 bin 860 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda tarafları bağlayıcı nitelikte karar veriyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 07:20
  1. Ankara
  2. tüketici hakem heyeti

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