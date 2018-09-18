Her üniversitede ayrı bir fırsat var

Öğrenci adayları, İster devlet olsun ister vakıf, bu yılki kontenjan açığını değerlendirirken birçok kıstası dikkate alarak ilerliyor. Özellikle alanlarında öne çıkan üniversitelerin önceki hafta yerleşen öğrencilere tanıdığı hakların büyük bir kısmı ek yerleştirme günlerinde de adaylara yansıyor. Vakıf üniversiteleri, adaylara cezbedici fırsatlar sunarken devlet üniversitelerinde boş kalan kontenjanlara da ilgi gösterileceği bekleniyor. Yerleştirme listesinde üst sıralarda yer alan vakıf üniversitelerinin en popüler alanları yeni öğrencilerini beklerken, alt sıralarda yer alan üniversitelerin yönetimleri bugünleri hem öğrenci adayları hem de kendileri için bir fırsat olarak görüyor.

İSTANBUL TİCARET’TEN 330 ADAYA FIRSAT

Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile öğrencilerine iş dünyasının kapısını açan İstanbul Ticaret Üniversitesi, ilk yerleştirmede yüzde 80’na varan başarı sağladı.

Üniversite, ek yerleştirme döneminde adaylara yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranlarındaki bursların yanı sıra İstanbul Ticaret Odası’nın yüzde 20’lik özel burs desteği ile sesleniyor. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin farkının girişimci öğrenci yetiştirme kapasitesi olduğunu belirterek, “Bunu, öğrencilere sunduğumuz girişimci koçluğu, staj imkânları, ortağı olduğumuz İstanbul Teknopark’taki firmalarda işbaşı eğitimleri,iş dünyası temsilcilerinin verdiği dersler ve konferanslar, iş dünyası etkinliklerine katılma ve görev alma gibi iş, işlem ve faaliyetlerle gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Mezunlarımızın iş bulma ve iş kurma fırsatlarını artırıyoruz” mesajını veren Ekren, öğrenci adaylarına “Sürecin her aşamasını, üniversitemizin kurucusu İstanbul Ticaret Odasının katkı ve destekleriyle planlıyor ve uyguluyoruz. Üniversitemizin veri ve bilgilerini, web sayfamızdan, ilgili birimlerimizden elde edebilirsiniz” ifadeleriyle seslendi.

HEDEFİNİ BELİRLE, BÖLÜMÜNÜ SEÇ, KISBÜ’LÜ OL!

KKTC’nin büyüyen üniversitelerinden Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ), YKS Ek tercih döneminde 4 fakültede ve 8 programda öğrenci kabulü gerçekleştirecek. Hedefini doğru belirleyenlerin üniversitesi olarak büyüyen KISBÜ’de sosyal ve kültürel aktivitelere büyük önem veriliyor. Alanında uzman akademik kadrosuyla kaliteli eğitime büyük önem veren KISBÜ, alanında uzman olacak öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, bu yıl Hukuk, İlahiyat, Psikoloji, PDR, Özel Eğitim Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği ve Arapça Öğretmenliği programlarına öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Yüzde 100, yüzde75, yüzde 50 ve yüzde 25 burs imkanlarıyla bir çok öğrenciye eğitim-öğretim hayatında kolaylık sağlayacak üniversitede tercih bursu imkanı da bulunuyor.

YKS Ek Tercihte ilk Tercihe yüzde 25 ek burs, ikinci tercihe yüzde 20 ek burs, üçüncü tercihe yüzde 15 ek burs verilecek. Adaylar merak ettikleri konularla ilgili sorularını 0548 8509991 nolu WhatsApp destek hattı ile üniversiteye iletebiliyor.

MEDİPOL’DE YENİ FIRSATLAR VAR

Ağustos sonunda yapılan yerleştirme sonucuna göre 494 kontenjan açığına kayıtların ardından 344 tane daha eklendi. Perşembe akşamına kadar 22 programlı MYO’nun yanı sıra Adalet MYO, Sağlık Hizmetleri MYO, Sosyal Bilimler MYO’nun yanı sıra Diş Hekimliği, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım Mimarlık Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İnsan Bilimleri ve Toplum Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu için de tercih fırsatları yer alıyor.

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ YENİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR

2018-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzuna göre 172 öğrenciye fırsat sunan üniversite, yüzde 50 indirimli kontenjanlarını kazanan öğrencilere, öğrenim ücretlerini yüzde 75 indirimli olarak ödeyecekleri müjdesini verdi. Üniversite yönetimi yüzde 75 ve yüzde 50 + yüzde10 indirimin ilk tercihte geçerli olduğunu duyurdu.

TERCİH EDİLEBİLECEK LİSANS BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Mimarlık, Radyo, Televizyon ve Sinema, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Tarih

TERCİH EDİLEBİLECEK ÖN LİSANS PROGRAMLARI

Aşçılık (İÖ), Çocuk Gelişimi (İNG), Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Görsel İletişim, Grafik Tasarım (İNG), Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Medya ve İletişim (İÖ), Moda Tasarım (İÖ), Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ), Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ), Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ), Sosyal Hizmetler (İÖ), Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ), Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)

FATİH SULTAN MEHMET’DE 7 FAKÜLTEYE 170 ÖĞRENCİ

İlk yerleştirme günlerine yüzde 87.1 doluluk oranı ile giren FSM Vakıf Üniversitesi’nde 124 olan kontenjan açığı kayıtların sonunda 170 olarak açıklandı. İslami İlimler Fakültesi’nin dolduğu üniversitenin yeni alacağı öğrenciler için açıkladığı kontenjan dağılımı ise şöyle: Edebiyat Fakültesi 19 - Eğitim Fakültesi 61 - Güzel Sanatlar Fakültesi 28 -Hukuk Fakültesi 3 - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 19 - Mühendislik Fakültesi 28 - Güzel Sanatlar MYO 12. Tercih, başarı ve destek burslarının bulunduğu üniversitenin yeni akademik yılı 965 yeni öğrencisiyle karşılaması bekleniyor.

SAĞLIKTA BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ FARKI

İki asırlık sağlık tecrübesi ile ilklerin üniversitesi olarak öne çıkan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, bu yıl da tercih edilirlikte üst sıralarda yer aldı. 495 kontenjandan 474’ünü dolduran üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Odyoloji, Sağlık Yönetimi bölümleri yerleştirme döneminde yeni öğrencilerini bekliyor. Teorik ve pratik yönden donanımlı sağlık personelleri yetiştiren Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, derece bursu, akademik başarı bursu ve sporcu bursu gibi farklı burs imkânları da sunuyor. ABD’nin sağlık alanında önde gelen üniversitelerinden Johns Hopkins Üniversitesi başta olmak üzere uluslararası üniversite iş birlikleri ile de öğrencilerini yurtdışında eğitim imkânı ile buluşturuyor. Öğrencilerin sosyo-kültürel ve sportif açıdan gelişimini sağlamayı amaçlayan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde, Türkiye’de ilk kez kurulan Kanserle Yaşam ve Dayanışma Kulübünden Yelken Kulübüne kadar 32 farklı öğrenci kulübü bulunuyor.

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 8 ÖĞRENCİ ALACAK

Yerleştirme günlerine dört eksikle giren Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bu yıl yüzde yüze ulaşan doluluk oranı ile dikkat çekti. Ek yerleştirme döneminde üç program için toplam 8 öğrenci kontenjanı bulunan üniversitenin yeni akademik yıla 180 yeni öğrencisini de katarak başlaması bekleniyor.

MEZUNLARI EN HIZLI İŞ BULAN ÜNİVERSİTE

15 ayrı parametre üzerinden üniversiteleri ve lisans eğitimi veren bölümleri yıllık olarak ölçümleyen CALİBRE araştırma endeksinde 164 üniversite arasında üst sıralarda yer alan Özyeğin Üniversitesi, bu yıl bin 348 kontenjan açıklamış, ÖSYM ise bin 299 öğrenciyi yerleştirmişti. “Mezunları En Hızlı İş Bulan Üniversite” katagorisinde ilk sırada yer alan üniversitenin ek yerleştirme döneminde ise 106 kontenjan açığı bulunuyor. Üniversitenin lisans programlarına yeni kabul edilecek öğrenciler için uygulanacak giriş bursları oranı tam burslu, yüzde 50 burslu, yüzde 25 burslu olarak açıklandı.

Üniversite, adaylar için Yerleşme Başarı Sırası Bursu, Uluslararası Diploma Bursu, Şehit Çocukları Bursu, Spor Bursu, FİBA/ÖzÜ Çalışan İndirimi, Aile İndirimi, Lisansüstü Eğitime Destek Bursu veriyor.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ’NDEN YÜZDE 50 DAHA BURS

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO ile ilk kayıt günlerine 1.803 kontenjanla giren Üsküdar Üniversitesi, mevcut burslara ilave ettiği yüzde 50’lik ek yerleştirme burs imkânı ile yeni öğrencilerini bekliyor. ÖSYM tarafından açıklanan 2 bin 301 öğrenci kontenjanını yakaladığı takdirde yüzde 100 doluluk oranına ulaşacak olan üniversite ek kontenjan döneminde bine yakın öğrenciyi ailesine katmayı hedefliyor.