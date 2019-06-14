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"Her türlü sendikal baskının karşısındayız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "CHP'nin seçildiği belediyelerde binlerce işçinin işten çıkarıldığına tanık oluyoruz"- "Hükümet olarak her türlü sendikal baskının karşısındayız"- "Biz her zaman işçilerimizin, işverenlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz"- "İşçilerimizin haksız yere işten atılmaları veya baskı ile sendika değiştirmeleri yönündeki girişimlerin de takipçisiyiz"- "İşçilerimizin, çalışanlarımızın sendikalaşmasını da destekliyoruz. Bugün rakamlara baktığımızda bu desteğin sonuçlarını görmekteyiz. Kamu ve özel sektör çalışanlarının sendikalaşma oranı günümüz itibarıyla yüzde 22'ye yükselmiştir"

14 Haziran 2019 Cuma 12:15
"Her türlü sendikal baskının karşısındayız"

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son günlerde CHP'nin seçildiği belediyelerde binlerce işçinin işten çıkarıldığına tanık olduklarını belirterek, "Hükümet olarak her türlü sendikal baskının karşısındayız. Biz her zaman, işçilerimizin, işverenlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılan Bakan Selçuk, temasları ve gündeme ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Selçuk, Türkiye'deki sendikaların da katıldığı konferansa ilişkin, "Verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Konferans’ın açılışında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’ın ILO Genel Kuruluna hitabını dinledik. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5’ten büyüktür' ifadesini Genel Kurulda dile getirdi." ifadesini kullandı.

Cenevre'deki ikili temaslarına ilişkin bilgi veren Selçuk, Singapur Çalışma Bakanı Josephine Teo ile bir araya geldiklerini ve kendisinin Türkiye’yi çok iyi bildiğini ve sevdiğini ifade ettiğini aktardı.

Selçuk, bu görüşmeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle İstanbul'daki yeni havalimanını beğendiğini ve bu yatırımın ülkemizin potansiyelini daha da ileriye taşıyacağını belirtmesi bizi çok mutlu etti. Görüşmemizde ekonomik ve sosyal alanlarda yürüttüğümüz iş birliğinin devamı konusunda mutabık kaldık, azalan doğum oranları nedeni ile ailenin önemi ve çocuk sahibi olmayı destekleyecek politikalar da gündemimizde yer aldı."

- "Filistin Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyor"

Bakan Selçuk, Katar İdari Kalkınma, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yusuf bin Muhammed el Osman Fahro ile de aile, kadın ve sosyal işler alanında yeni bir mutabakat zaptı imzalanmasının yol haritasını ele aldıklarını ifade etti.

Filistin Çalışma Bakanı Nasri Ebu Ceyş'in, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin’e verdiği destekten ötürü her zaman müteşekkir olduklarını ifade ettiğini aktaran Selçuk, "Ayrıca, Türkiye’nin sosyal güvenlik sistemindeki gelişmeleri hayranlıkla izlediklerini ifade ettiler. Bu konuda bizim tecrübelerimizden faydalanmak istiyorlar." diye konuştu.

Selçuk, Fas, Malta, Nepal, Umman ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla da görüşme imkanı bulduğunu, görüşmelerin verimli geçtiğini, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını ve muhataplarının Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanmak istediğini gördüğünü kaydetti.

- ILO raporu vurgusu

ILO'nun 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir Küresel Komisyon oluşturulduğunu belirten Selçuk, bu komisyon tarafından, çalışma hayatının geleceği için insan merkezli bir gündem oluşturulması gerekliliğini içeren bir rapor hazırlandığını aktardı.

Bakan Selçuk, raporda yeteneklerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, çalışma hayatı kurumlarına ve insana yakışır ve sürdürülebilir işlere
yönelik yatırımların artırılmasına dair öneriler olduğunu ifade etti.

Türkiye'de de bu önemli raporun tüm sosyal taraflarla ele alındığı Çalışma Meclisi’ni 23 Mayıs’ta topladıklarını anımsatan Selçuk, bu toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da teşrif ettiğini vurguladı.

Dün ILO Genel Kuruluna hitap ettiğine de değinen Bakan Selçuk, "Ülkemizin son 17 yıldaki başarıları ve çalışma hayatına dair politikaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundum." dedi.

- "İşçilerimizin haksız yere işten atılmalarının takipçisiyiz"

Selçuk, son günlerde tartışmaların odağında olan bazı belediyelerdeki işten çıkarmalara da işaret ederek, "CHP’nin seçildiği belediyelerde binlerce işçinin işten çıkarıldığına tanık oluyoruz maalesef. Biz her zaman, işçilerimizin, işverenlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. İşçilerimizin haksız yere işten atılmaları veya baskı ile sendika değiştirmeleri yönündeki girişimlerin de takipçisiyiz. Hükümet olarak her türlü sendikal baskının karşısındayız." diye konuştu.

Çalışma politikalarını şekillendirirken daima, hükümet, işveren ve kamu ile özel sektör çalışanları arasında tesis edilen üçlü diyalog mekanizmaları sonucunda bu politikaları şekillendirdiklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"İşçilerimizin, çalışanlarımızın sendikalaşmasını da destekliyoruz. Bugün rakamlara baktığımızda bu desteğin sonuçlarını görmekteyiz. Kamu ve özel sektör çalışanlarının sendikalaşma oranı günümüz itibarıyla yüzde 22'ye yükselmiştir. Son 17 yılda, sendika mevzuatında ILO standartları doğrultusunda büyük gelişmeler kaydedildi. Biz, bütün bunları da hem ulusal hem de uluslararası platformlarda, burada, Cenevre’de olduğu gibi, dillendirmeye devam edeceğiz."


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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:15
  1. Cenevre
  2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  3. ILO

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