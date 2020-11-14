'Her türkü namussuzluğa hazır olmalıyız'

ABD seçimlerini Biden kazandı diye, Türkiye’deki Solcu-Kemalist postal yalayıcıları, nerede ise zil takıp oynayacaklar. “Trump nasıl devrildiyse, aynı şekilde Erdoğan da devrilecek” diyorlar.



Zaten bidon kafalı BİDEN’ın da bunları teyit eden açıklamalarda bulunduğunu biliyoruz. Biden, ülkemizdeki hain, kukla ve maraba ABD iç uzantılarına destek vererek neler yapabilir?



• İlk etapta FETÖ üyelerini canlandırma ve ileri sürme hamleleri olabilir.



1980 öncesi gibi,



• Sağ-sol olaylarını canlandırmak.



• Alevi-Sünni çatışması,



• Kürt-Türk etnik yapı üzerinden kaos ortamı oluşturmak.



• Suikast veya suikastlar zincirlerini gerçekleştirmek.



• Ve tabii ki, istenen kaos ortamı olgunlaştıktan sonra, ihtilal yapmak.



Biz bu olaylar zincirini bire-bir yaşayan Eski Türkiye şahitleriyiz.



Sonuç olarak diyebiliriz ki;



Türkiye uysal, boyun eğmiş ve itaatkar duruma gelmeden; Biden ve ülkemizdeki bidon kafalı uzantıları ve bunların kuyruğuna takılan kaporta Müslümanları rahat durmayacaklar.



Bu nedenle her türlü namussuzluğa, ihanete ve şerefsizliğe karşı teyakkuzda olmalıyız, olmak zorundayız. İlk etapta, Biden’ın yumuşak, yapıcı ve olgun sahte yaklaşımlarına, siyasi manevralarına da, kesinlikle itibar edip aldanmamak zorundayız.