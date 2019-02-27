Her şeyin turşusu çıktı

Samsun’da bir turşucu nar, muz, çilek ve kavunun da bulunduğu 65 çeşit meyve ve sebzenin turşusunu kurdu.

Karadeniz halkı tarafından oldukça sevilen ve tüketilen turşu, yeni çeşitlerle ilgi çekiyor. Genellikle lahana, biber ve salatan yapılan turşulara alışkın olan vatandaşlar muz, nar, çilek ve kavun gibi meyvelerin turşusunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Vatandaşlar, hayatlarında ilk kez gördükleri meyve turşularını tatmak istediklerini söyledi.

“15 çeşit meyveden turşu yaptık”

15’i meyveden 65 çeşit turşu yaptıklarını belirten işletme sahibi Zakir Tozlu, “Tezgahımızda 15’i meyve olmak üzere toplam 65 çeşit turşumuz var. Turşuları sirke ile yapıyoruz. Meyvelerden muz, kamkat, çilek, ayva, nar, mandalina, hurma, kuşburnu, elma, kavun, armut ve daha birçok meyveden turşu yaptık. Daha fazla çeşit için üstünde çalışıyoruz. Vatandaşlar meyve turşularını görünce şoke oluyorlar. Karadeniz halkı turşuyu seviyor. Meyve turşularına da ilgi gösteriyorlar. En çok limon, ayva ve kamkata ilgi gösteriyorlar" dedi.

Turşu fiyatlarının 10 ile 40 TL arasında değiştiğini belirten Tozlu, "Büyük kavanoz halinde muzu 50’den, kamkatı da 100 liradan satıyoruz. Fiyatlar meyvelerin pahalılık oranlarına göre değişiyor. Normal lahana turşusu nasıl yeniyorsa, meyve turşuları da aynı şekilde yeniliyor. Turşularda koruyucu madde ya da kimyasal koruyucu bulunmuyor. Hangi kültür ve geleneklerle turşularımızı yapıyorsak, meyvelerimizi de o şekilde turşu yapıyoruz. Bu turşular hamileler, hastalar ya da meraktan dolayı ilgi görüyor” diye konuştu.

İlk defa bazı meyvelerin turşusunu gördüklerini belirten vatandaşlar ise “Muzun, mandalinanın, çileğin ve narın turşusunu ilk defa gördük. Bunların da turşusu olur mu dedik. Bu lezzetleri tatmakta fayda var” şeklinde konuştu.