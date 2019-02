Her şeyi ranta çevirmece...

Süleyman Alp/İstanbul

Son yıllarda böyle bir furya türedi maalesef. Kriz fırsattır ve krizi fırsata çevirmek gerek diye düşünen, düşüncesizler ve her zaman vicdansız olanlar.

Dolar kurunun yaz aylarında fırlaması üzerine uyanık esnafımız, her şeyin fiyatını yeniden düzenledi. Konut satıcısı, komple demirden ev yapıyormuş gibi demiri dolarla alıyorum diye evlere zam yaptı. Benzin, mazot, doğalgaz ve elektrik derken devlet erkânı da bu düzenlemeden geri durmadı çok şükür. Benim marketçim durur mu? Kendi adına ürettirdiği ve firmaları esir ettiği bütün market markalarına ve öteki ürünlerine zamlar yağdırmaya başladı. Kabzımalcım da, “benim başım kel mi, yahu?” diyerek bütün sebze, meyve fiyatlarına zam yaptı. Bakliyat ve kuru gıda esnafı da elinden geleni yaptı çok şükür(!), ”Enflasyona ve halkı zor durumda bırakma kampanyasına!” Ufak ufak gizli zamlar yapan otomobil esnafı da, elinden geleni yaptı tabi ki. Sıfır araçlarda ÖTV indirimine gidilmesine rağmen ciddi düşüşlere rastlanılmadığı gibi, sözde rutin aylık zamlar sürekli geldi, tabii olarak. Ne diyeyim hepinizin eline sağlık, “El birliği ile vatandaşın son kuruşuna kadar çalmaya başladınız, helal olsun size!”

Enflasyonla mücadele kampanyası ve doların tekrar düşmesi bile bu vicdansızları etkilemedi.

ŞOK olduk hep birlikte bu fiyatları görünce ama eski BİMer de yok ki şikâyet edelim!

Belediyeler ve hükümet, çok geç de olsa gördü çok şükür bu oyunu ama bakalım bu insanların vicdanları titreyecek mi?

Unutmayın, sizin yaptığınız en küçük zam zaten orta ve üst düzey yaşayan halkı fazla etkilemiyor. Ancak alt düzeyde yaşayan yaklaşık 20 milyonluk halkı ve kredi kartı asgarisini dahi ağır aksak ödeyen milyonlarca insanımı, kredileri yüzünden icralık olmuş yaklaşık 6 milyon insanı çok etkiliyor. Ülkemde insanlar kuru soğan fiyatını ve domates fiyatını düşünecek kadar sıkıntıda ise; siz bu insanlardan nasıl fikri ve sanayi üretime geçmelerini bekleyeceksiniz. Bu insanların kültür düzeyleri yükselsin diye siz bu halka nasıl kitap okutacaksınız.

Bir kısım ahali, eğlence mekânlarında gecede binlerce lira harcayıp, utanmadan arlanmadan bunu da sosyal medyada paylaşınca, evinde her gün kuru makarna yiyen insanın, ötekilere karşı toplumsal kin gütmesi çokta anormal değil. Bunu biz yapıyoruz el birliği ile.

Biraz daha fazla kazanmak için kapitalizmin serbest piyasa yalanına uyup, kardeşimizi, dindaşımızı kazıklamaya çalışıyoruz. Serbest piyasa denen bir şey elbette ki var ama insaf ve vicdan da var. Yüce Allah’ın; mazlumun ahını, gözyaşını, açlığını birilerine sormayacağını ve ödetmeyeceğini mi sanıyorsunuz? Yapmayın ey halkım, azcık vicdanlı olun.

Devlet de elinden geleni yapmalı ve araçlardaki ÖTV biraz makul hale gelmeli. Avrupalı benden üç kat kazandığı halde, benden iki kat daha ucuza aynı arabaya biniyor dahası çok daha ucuza yakıt satın alıyor. Tanzim satış kuyruğunda yarım saat sıra bekleyen vatandaşım, marketten çıkarken devlet emri ve müsaadesi ile 25 kuruşunu poşet parası olarak vermek zorunda kalıyor.

Ancak, domatese, bibere takılıp elbette ki büyük pastayı götürenleri de görmezden gelmeyelim.

Konut satışlarındaki aşırı fahiş fiyatlara kimsenin sesi çıkmıyor nedense? Buralar çok ıssız nedense, çıt yok. Demiri yerli üreten ve çoğu zaman ihracat yapan imalatçım, dövizle demir satarsa, arsa sahipleri fahiş fiyatlarla arsa pazarlarsa, müteahhitler fahiş kârlar ederse sonuç Türkiye Mortgage krizi olur, haber vereyim. Vakıf olarak kurulan ve birçok imtiyazlara sahip olan vakıf üniversiteleri, sizleri unutur muyum? Tamamen dükkâncık zihniyetiyle, “Gel bi sen de gel, falanca bölüm bizde de var, gel gel!” Bir uyanık sen misin? YÖK’e gönderdiği liste fiyatını iki katına çıkarıyor sonra da filanca yüzde orana girene, filanca indirim yapıyoruz diye öğrenci araklıyor. Arsasından binasına, binasından vergisine kadar devlet imtiyazlarıyla kurulan vakıf üniversiteleri hangi öğrenciyi hayrına okutmuş acaba? Siz vakıfsanız vakıf olun ya da “falanca üniversite ticarethanesi” diye tabela takın. Bütün holdinglerin, büyük şirketlerin harıl harıl üniversite kurmaları, içlerindeki eğitim aşkından mı yoksa tamamen duygusal mı?

Yani işin özü, bir Yahudi geleneği olsa gerek ama her şeyi ranta çevirmeye başladık. Kim halkına hıyanet ederse, kim kamu malına ihanet içinde bulunursa, her kim bulunduğu (özel veya devlet) yeri şahsi menfaatine çevirirse bu ona asla helal değildir ve ahirette boynuna dolanmış halde, yaptıklarının hesabını verecektir. Bunu asla unutmayalım ve bilelim ki, milyonların ahını aldıktan sonra gidilen o cuma namazının size ne kadar hayrı olur, vah vah vah. Bal tutan parmağını yalar demeyin, komşusu, arkadaşı, vatandaşı garipken ben nasıl uyurum diyen eski Osmanlı yöneticilerimizi, insanımızı hatırlayın. Sadece devlet yönetimi için değil bu söylediklerim, şirketler ve holdinglerin yöneticileri de kendine çekidüzen versin. Bu ülkeyi hep birlikte kurduk, kanımızı akıttık ve yine bir saldırı olursa kanımız, canımız feda olsun. Ancak genişlikte kaymağını siz yiyip, zor zamanda kanını bize akıttırmayın yeter. Birlikte iyilik ve zorluğu yaşayalım. Devlet yöneticilerinden, “arsa ve imar zengini” belediye yöneticilerine, memurlardan, şirketlerden, en küçük esnafına, hatta taksicisine kadar herkes biraz daha insaflı ve vicdanlı olursa biz öyle bir ayağa kalkarız ki, vallahi kısa süre içinde bütün dünyanın imrendiği, vatandaşı olmak için can attığı bir ülke oluruz. Unutmayın, başka Türkiye yok ve hepimiz burada yaşamak zorundayız. Yahudi’nin gaddar, faizci, ezici, sömürücü, yok edici, mutsuz edici ticaretini değil mümin ticareti yapalım. Memurluğa atanan bir adam, “ben devletim” düşüncesi yerine “ben memurum” bilincine varırsa, esnaf ve şirketler; bu halk bizim Çanakkale de birlikte mücadele ettiğimiz, ülkeyi birlikte kurtardığımız arkadaşlarım ve kardeşlerim diye düşünürse, içimize de Allah korkusu iyice sinerse birçok şey kendiliğinden çözülür.