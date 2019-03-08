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Her şeye rağmen mutlu olarak kanseri yenmek istiyor

Konya’da, kanser hastası olan bir kadın, geçirdiği hastalığa rağmen her şeye karşı mutlu bir şekilde kanseri yenmeye çalışıyor.

08 Mart 2019 Cuma 11:50
Her şeye rağmen mutlu olarak kanseri yenmek istiyor

Konya’da, kanser hastası olan bir kadın, geçirdiği hastalığa rağmen her şeye karşı mutlu bir şekilde kanseri yenmeye çalışıyor.


Konya’da yaşayan 50 yaşındaki Nural Tutar, geçtiğimiz yıl Haziran ayında kanser hastalığına yakalandı. Ani kilo kaybı, mide bulantısı ve istifra gibi rahatsızlıklar yaşayan Tutar, Ramazan ayında olduğu için susuz kaldığını düşünerek bu sıkıntılarını ilk önce önemsemedi. Daha sonra rahatsızlıkları çoğalan Tutar, doktora başvurdu. Yapılan ilk tetkiklerde Nural Tutar’a safra kesesinde taş olduğu teşhisi konuldu. Daha sonra çekilen MR ve tomografiler sonrasında Tutar, Temmuz ayında kanser olduğunu öğrendi. Medicana Konya Hastanesinde tedavisine başlanan Tutar, 1 yıllık bir süre içerisinde tedavide büyük bir ilerleme kaydederken, her şeye rağmen mutlu bir şekilde kanser hastalığını yenmek istiyor.



"Benim sınavım da buymuş"


Kanser hastalığını ilk öğrendiği zaman üzüldüğünü ancak bunun da kendisi için bir sınav olduğunu düşündüğünü belirten Nural Tutar, tedavi sürecini anlattı. Tutar, "İlk önce ultrasonlar çekildi ama gaz ve çamurlaşma, safra kesemde taş vardı, onun olduğunu söylediler. İki kere çekildi belli olmadı. Sonrasında ben sarılık oldum. Sarılık olunca MR’larım, tomografilerim, bazı olmayan tahlillerim falan yapıldı ve Temmuz’un başında ben bunu öğrendim. Öğrendiğimde çok üzüldüm. Ağladım ailemle beraber. Çok düşündüm ama hiç neden ben demedim. İlk dediğim cümle ‘Allah’ım sen bana yardım et, derdimi verdin dermanımı da ver’ dedim. Sonrasında tabii parçalar alındı, ameliyat oldum, stent takıldı. Sonra Onkoloji Bölümünde Tunç hocamın çok methini duydum, bir gidip tanışmak istedim. Geldim tanıştım ve de çok memnunum. Allah razı olsun, her şey için teşekkür ederim. 6 kür kemoterapi alacaktım, bitirdim. 15 gün sonra inşallah tomografi çekilecek. Küçüldüyse ameliyat olacağım. Eğer küçülmediyse hocam ne derse o yolda devam edeceğim inşallah. Tabii ki kemoterapiden sonra sıkıntılar var, çok zor bir süreç, çok zor bir hastalıkmış ama yapacak bir şey yok. Rabbimin takdiri, benim sınavım da buymuş. Yapacağım hiçbir şey yok, hiçbir hastanın yok. Allah herkesle beraber şifa versin bana da, tüm hastalarla beraber” dedi.



“İnşallah hepimiz için çok güzel günler olsun”


Tedavi sürecinde etrafındaki seslere aldırış etmeden baştan beri doktorlar ne dediyse yaptığını ve onların çizgisinden asla çıkmadığını belirten Tutar, tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutlayarak, kendisi gibi bu tür hastalıklarla mücadele eden kadınlara tavsiyelerde de bulundu. Tedavisinin olduğunu aynı zamanda da hayatına devam ettiğini dile getiren Tutar, “Tabii ki çok zor bir süreçten geçiyorum. O anda umutsuz olabiliyorsun, ağlayabiliyorsun, her şeyi yapabiliyorsun. Ama benim gibi olanlar mutlu olsunlar, tedavilerine devam etsinler, hocalarımızın dediğinden çıkmasınlar. Ben şu anda çok mutluyum. Her şeyde birkaç gün sıkıntım oluyor. Önceden çok fazla oluyordu kemoterapi sonrası sıkıntılarım ama şimdi çok şükür ki 3 güne indi. Şimdi saçımın beyaz olduğundan bile çok mutluyum. Elhamdülillah yaşıyorum, kalkıyorum, mutluyum, ailem yanımda, eşim dostum, herkes benimle beraber. Herkes dualarıyla bana yardım ettiler. Hep yanımdalar. Tabii o süreçler çok güzeldi benim için. Çok zordu ama çok şükür herkesle de görüştüm, herkes de geliyor, ben de gidiyorum ve çok güzel yaşamayı ümit ediyorum. Bugüne kadar çok güzel geldim. Kendilerini hep mutlu etsinler, çok mutlu olsunlar. Etrafındakileri mutlu etsinler, etrafındakiler onları mutlu etsin. Hiç kimse üzülmesin, üzmesin. Tüm mükemmel kadınların hepsinin Kadınlar Günü’nü kutluyorum. İnşallah hepimiz için çok güzel günler olsun. Kanserden değil geç kalmaktan korkun, doktorunuza başvurun, doktorunuzun her dediğini yapın” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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