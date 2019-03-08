Her şey tüketiciler için

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıtası tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu arada Ticaret Bakanlığı tarafından 10 ilde yapılan çalıştaya Kayseri zabıtası da katıldı. Çalıştay sonunda zabıta birimlerine sertifika verildi.

Ticaret Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği “Tüketici Haklarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Zabıta Amirliği İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı”na katılan Büyükşehir Belediyesi zabıta personeline Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu tarafından sertifikaları verildi. Çalıştayda 6502 sayılı kanun çerçevesinde tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalar ve belediyeler bünyesinde Tüketici Zabıta Amirliği kurulması konuları ele alındı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, tüketicilerin haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Zabıta birimlerince denetlenen iş yerlerindeki etiket fiyatları kontrol ediliyor ve bu fiyatların kasa fiyatıyla uyup uymadığı inceleniyor.