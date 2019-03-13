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"Her şey değişiyor, o yüzden tazelenmek lazım"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Kendimizi yenilemek, tazelenmek için 60 yaş üstüne çıkmak lazım değil. Her şey değişiyor. Bilim ve teknoloji çok hızlı değişiyor. O yüzden tazelenmek lazım"- "Sadece bir oy vermekle görevimizi yaptığımızı düşünmekle aldanırız. Daha iyi yaşanabilir, daha çevreci bir şehir için kafa yormanızı, fikirler üretmenizi istiyorum"

13 Mart 2019 Çarşamba 14:30
"Her şey değişiyor, o yüzden tazelenmek lazım"

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kendimizi yenilemek, tazelenmek için 60 yaş üstüne çıkmak lazım değil. Her şey değişiyor. Bilim ve teknoloji çok hızlı değişiyor. O yüzden tazelenmek lazım." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesinde 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin konferans salonundaki dersine katıldı.

Türkiye'de bir ilk olan 60+ Tazelenme Üniversitesinin Akdeniz Üniversitesine yakıştığını belirten Çavuşoğlu, birkaç üniversite ve belediyenin daha tazelenme üniversitesi açmaya başladığını söyledi.

Herkesin tazelenmeye ve yenilenmeye ihtiyacı olduğunu, en çok kendisinin buna gereksinim duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyada o kadar hızlı gelişmeler oluyor ki bunları iyi takip etmek ve iyi politika yürütmek lazım. Bu da kolay değil. Her yaştan insanlarımızın, üniversitede okuyan öğrencilerimizin de tazelenmeye ihtiyacı var. Sizler, burada okuyan gençlere de ilham oluyorsunuz. Tazelenme Üniversitesinin her öğrencisi burada azimle çalışıyor. Bugün her şey elimizin altında, her şey dijital ortamda. Bugün gerçekten kendi bakanlığım dahil kendimizi yenileyemiyoruz. Teşkilat yapısının içinde dönüp duruyoruz. Bugün olumlu anlamda da olumsuz anlamda da gelişmeler var. Kendimizi yenilemek, tazelenmek için 60 yaş üstüne çıkmak lazım değil. Her şey değişiyor. Bilim ve teknoloji çok hızlı değişiyor. O yüzden tazelenmek lazım. "

Okul hayatından sonra akademik kariyer için değil kendisini geliştirebilmek amacıyla doktoraya devam ettiğine değinen Çavuşoğlu, insanın kendisini geliştirmesinin her bakımdan önemli olduğunu vurguladı.

Siyasete girince doktorasının yarım kaldığını anlatan Çavuşoğlu, 2015'te üç dönem kuralından dolayı milletvekili olamadığını, doktorayı tamamlayacağını düşünürken 6 ay sonra yeniden seçim yapılınca yine eğitimin yarım kaldığını dile getirdi.

Bir gün fırsat bulursa doktorasını tamamlayacağını, kişisel gelişimi için yabancı dil öğrenmeye devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, Rusçayı orta seviyeye kadar çıkardığını söyledi.

Çavuşoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde şehirleri emanet edecekleri kişileri seçeceklerini belirterek, "Sadece bir oy vermekle görevimizi yaptığımızı düşünmekle aldanırız. Daha iyi yaşanabilir, daha çevreci bir şehir için kafa yormanızı, fikirler üretmenizi istiyorum. İnşallah o fikirleri Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve inşallah 31 Mart'ta Muratpaşa Belediye Başkanı olacak Gökçen Özdoğan Enç hanımla paylaşırsınız." ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Tazelenme Üniversitesinin projesi kendilerine geldiğinde büyük hevesle "evet" dediğini, şimdi okulun 3. sınıf öğrencilerinin olduğunu kaydetti.

Okulun bir binaya kavuşturulmasının öncelikli hedefi olduğuna değinen Türel, "Sizler tecrübeyi almış kişiler olarak çok güzel projelere imza atıyorsunuz. Benim de bu üniversiteye kaydolmama 5 sene kaldı. 60 yaşından önce kayıt olamıyorum. Bu projeye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programın sonunda Mevlüt Çavuşoğlu'na çiçek ve öğrenciler tarafından yapılan süveter hediye edildi.

- Üniversite yerleşkesinde ücretsiz hizmetler

Bakan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri, daha sonra Büyükşehir Belediyesinin üniversite yerleşkesindeki ASMEK, çamaşırhane, otobüs ring hattı, wifi ve bisiklet hizmetlerinin açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, buradaki konuşmasında, Türel'in, öğrencilerin taleplerini kısa sürede yerine getirmesinden mutluluk duyduğunu, takdire şayan hizmetler yaptığını söyledi.

Ücretsiz internet hizmetinin öğrencilerin kendilerini geliştirmesi bakımından da önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bir üniversite şehirle bütünleşirse, o üniversite herkes için özel ve önemli oluyor. Şehir de üniversiteye sahip çıkarsa, üniversitemiz de herkes tarafından tercih edilen bir üniversite olmasının yanı sıra başarısının üzerine başarılar katıyor. Akdeniz Üniversitesi, buna örnek üniversitelerden bir tanesidir. Tüm fakülte ve hastaneleriyle şehirle bütünleşmiş, aynı zamanda şehirden de destek alan bir üniversite. Üniversitemizin Türkiye ve dünya sıralamasında, çok farklı kriterlere göre sürekli yükselmesinin sebebi bu. Geçen sene dünyada ilk 800'e girmişti. Şimdi bakıyoruz, kriterlere göre ilk 500'e, ilk 400'e, ilk 300'e girdiği alanlar var. Üniversitemiz böyle giderse ilk 100'e de girer."

Türel de çamaşırhane, otobüs ring hattı, wifi hizmetlerinin ücretsiz olduğunu, ASMEK'ten tüm öğrencilerin kurs alabileceğini, bisiklet hizmetinin ise Antalyakart ile kullanılabileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, başlatılan hizmetler için kurdele kesildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:30
  1. Antalya
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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