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"Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay, Sinop Belediye Başkanı’nın misafiri oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun “Her şey çok güzel olacak” sloganının mimarı olan Berkay Gezgin, Sinop’ta düzenlenen 3.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:31
"Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay, Sinop Belediye Başkanı’nın misafiri oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun “Her şey çok güzel olacak” sloganının mimarı olan Berkay Gezgin, Sinop’ta düzenlenen 3. Berkay Akbaş Basketbol Turnuvası için Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan’ın daveti üzerine turnuvanın konuğu oldu.



Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da meydana gelen hain terör saldırısı sonucu, henüz 19 yaşında hayatını kaybeden Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş anısına, Sinop Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası başladı. Turnuvaya katılan kadınlar ve erkekler kategorilerindeki toplam 32 takım, Berkay Akbaş’ın anısına mücadele ediyor.



Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İstanbul seçimlerine damga vuran “Her şey çok güzel olacak” sözleriyle Ekrem İmamoğlu’na slogan üreten Berkay Gezgin’i tamamen kendi imkânlarıyla, belediyenin imkânlarını kullanmadan Sinop’a davet etti. Daveti kabul eden Berkay, Sinop’ta Berkay Akbaş turnuvası için Belediye Başkanı Barış Ayhan’ın ve tüm Sinopluların misafiri oldu. Başkan Ayhan, mesaisi dışında Berkay ile ilgileniyor, Sinop’u bizzat kendisi tanıtıyor.



Turnuvanın ilk günü Berkay’ı tanıtan ve turnuvayı izleyen Belediye Başkanı Ayhan, turnuvanın ikinci gününde makam odasında Berkay ve ailesi ile basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Ben bir ricada bulundum, bizim Berkay Akbaş’ın Turnuvası ile bir etkinliğimiz olduğu için o etkinliğin ya başlangıcına veya sonundaki kupa törenine denk getirelim istedik. Böyle daha anlamlı olur dedik” diye konuştu.



“Sinoplu, Berkay’ını evladını unutmadığını bir kez daha orada göstermiş oldu”


Belediye Başkanı Ayhan, konuşmalarının devamında, “Şu anda Sinop’ta çok özel, çok anlamlı bir etkinlik hala devam etmekte. Berkay Akbaş Basketbol Turnuvası dün itibariyle başladı. 3 günlük bir etkinlik. Türkiye’nin dört bir tarafından 120 sporcunun katıldığı bir etkinlik. Sinoplu, Berkay’ını evladını unutmadığını bir kez daha orada göstermiş oldu yoğun bir katılımla. Tabi biz de bir Berkay’ımız varken bir Berkay’ımız daha oldu diyerek Berkay kardeşimizin tatil programını biraz öne çektik. Berkay Akbaş Basketbol Turnuvası’nda bu isim benzerliğinden hoş bir espri doğururuz diye biraz tatilini takvim olarak ön plana aldık. Maalesef annesinin izin sorunu oldu onun için annesi bize dâhil olamadı. Ama onu da bir gün annesiyle birlikte bekliyoruz” diye konuştu.



Ardından İmamoğlu’nun sloganını ortaya koyan Berkay Gezgin, “Daha önce herhangi bir belediye çağırmadı, Sinop bu konuda ilk oldu” diye başladığı sözlerine, sloganı ortaya çıkardığı o günün tamamen doğaçlama yaşandığını ve kesinlikle kurgu olmadığını belirterek şunları kaydetti:


“Şöyle oldu, tabi buna çok fazla kurgu diyenler oldu. Fakat olay tamamen spontane gelişti bunu her yerde belirttim zaten. O gün mitinge geç kalmıştım. Ekrem başkan otobüsün üstüne çıkmıştı ve ben onu göremiyordum kalabalıktan dolayı. Bakırköy Meydanı’ndaydı başkanımız mitinginde. Ben de onu göremediğimden yola çıktım ve yolda bekledim. Otobüsün çıkmasını bekledim yolda. Otobüs çıktıktan sonra peşinden koştum otobüsün ve sonrasında videoda da izlediğimde Ekrem başkan, beni fark etmiş kendisi. ’Bu çocuk çok koştu yanaş biraz’ tarzı bir cümle kullanmış ve bana yanaşmış. Sonra camı açınca ben de bu cümleleri sarf etmişim" ifadelerini kullandı.



Düzenlenen toplantıya Berkay Gezgin’in ailesi, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, Sinop Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hikmet Kurada katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:31
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