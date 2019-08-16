Memur ve memur emeklileri için kritik gün! Her şey bugün belli olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla gerçekleşen toplantıda; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Kamu İşveren Heyeti ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri yer aldı. İkincisinde olduğu gibi, bu toplantıya da KESK temsilcisi katılmadı.

Basına kapalı yapılan toplantıda, beş hizmet kolundaki toplam 179 talep ele alındı. Ali Yalçın"Bizim teklifimiz taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı şeklinde. Kanaatimiz olumlu. Kamu İşveren Heyeti’nin de bu gerçekçilik üzerinden meseleye yaklaşması ve buna ilişkin bir teklifle masaya gelmesi kanaati kabul görmüş durumda. İşçilerin süreci hayırlı olsun. Bu, Türk-İş’e ait bir süreçtir. 2019-2020’yi görüştüler. Biz 2020-2021’i görüşeceğiz" dedi.

Artık son teklif

Hükümet, memur maaşlarına yönelik zam teklifini bugün 14.30’da açıklayacak. Anlaşma olursa 20 Ağustos’ta imza töreni gerçekleştirilecek. Uzlaşma sağlanamazsa son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek.

(Türkiye)