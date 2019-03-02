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Her şey böyle başladı... Panik anları!

Aksaray’da tatbikat için itfaiyenin kurtarma merdiveni binen 5 öğrenci ve 1 itfaiye eri 10 metre yükseldikten sonra sepetin kopması üzerine itfaiye aracının üzerine düştü. Kazada 5 öğrenci ve 1 itfaiye eri yaralandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 06:48
Her şey böyle başladı... Panik anları!

Olay, önceki gün Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivil Savunma Haftası ziyaretleri kapsamında Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulunan Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri, itfaiye ekiplerinin araçlarını tanımak için yetkililerden bilgiler aldı. Araç tanıtımı sırasında yangında yüksek binalarda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için itfaiye merdiveninin kullanılmasını anlatan itfaiye yetkilileri, 5 öğrenci 1 itfaiye eri itfaiye aracının merdiven sepetine binerek yaklaşık 15 metre kadar yükseldi.

Ardından bir süre sallanan sepet tekrar aşağıya inmek üzereyken bir anda yerinden çıkarak koptu. Sepette bulunan itfaiye eri Emrullah Akıskalı (22), öğrenciler T.E. (16), B.E. (16), C.Ö. (16), E.T. (16) ve A.S. (16) itfaiye aracının üzerine düştü. Yaralanan öğrenciler ve itfaiye eri olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan öğrencilerden B.E.'nin ablası Merve E.(22), “Tatbikat sırasında çocukları topluyorlar. Ailelerinden izin almadan yapıyorlar bunu. Çocuklardan ilk grup öncelikle biniyor. Yanlarında bir tane itfaiye personeli. İlk grupta da sallantılar hissediliyor ama işte normal diyorlar. İkinci grup biniyor, yukarıya çıkıyorlar. Yukarı çıktıkları mesafe yaklaşık cami minaresi uzunluğunda. O sırada da yine sallantılar başlıyor. İtfaiye personeli bu sallantılara normal diyor. Sonra itfaiye personeli düşeceğiz diye bağırıyor ve o sırada iniş başlıyor. İniş sırasında da savruluyorlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 07:17
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