'Her şey bitti mi! Hayır bizim için yeni başlıyor'

Ortadoğu’da Müslüman Ülkelerin başında bulunan liderler için üzülerek söylemek istiyorum ki onlar birer uşaktır. Efendileri ABD, İsrail, İngiltere olmaktadır. Ortadoğu’da Müslüman Ülkeleri bu duruma ve bugüne nasıl geldi. Osmanlı İmparatorluğun yıkılmasıyla birlikte, Müslümanları bir arada tutan acı ve sevinçlerini paylaşmaya sağlayan İslam diniydi. Müslüman toplumların İslam diniyle olan bağının zayıflamasıyla din yerine kavmiyetçilik ve menfaatler ön plana alındı. Diğer taraftan timsah gibi ağzını açmış İslam düşmanları Müslümanların birer küçük lokma haline getirme çalışmaları sürmektedir. Müslümanlar içine yerleştirdikleri ajanlarıyla, Müslüman toplumları birbirine düşman ettiler.

Kurdukları planlarını uygulamaya koydular ve Müslüman ülkelerini kendilerine bağlı hale getirdiler, kimi ülkede siyasi kadroya destek vermek suretiyle, kimilerini de darbeyle iktidara gelmesini sağladılar ve kendilerine bağlı hale getirdiler. Bununla kalmayarak emirlerini yerine getirecek, uşakların atamasını gerçekleştirerek kendilerine hizmet edecek kadroyu getirdiler. Bunları yapmadan önce Müslüman ülkeler arasında ajanlarıyla İslam bağını zayıflatarak onları birbirine düşman ettikten sonra sırasıyla, istediği ülkenin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini işletmeye başladılar. Bugün Afrika ülkeleri hâlâ Fransız devletine vergi ödemektedir. Müslümanların zenginlikleriyle bunlar ayakta durmakta ve süper ülke olmaktadırlar.

Bunu düne kadar Türkiye de yaşadı. Ama bu 20 yıl civarında Türkiye içerde ve dışarda yaptığı çalışmalarla istihbarat örgütünü millileştirdi. Onun için İsrailli yetmiş milletvekili bu durumu protesto ettiler. Düşünün kendi istihbaratımizı düzene koyuyoruz. Buna dış güçler müdahale ediyor. Onlar biliyorlar ki bir ülkenin bağımsızlık için atılacak adımlardan belki en önemlisi istihbaratın millileştirilmesidir. Türkiye bugünkü duruma kolay bir şekilde gelmedi. Bedeller ödeyerek geldi. Parlamenter sistemle bu şekilde bağımsızlığa koşamazdık. Güçlü bir lider ve arkasında halk desteğiyle tüm bu badireleri atlayarak buralara geldik. Türkiye’nin tüm olumsuzluklara karşı muhtaç olduğu iki husus var biri tarihten gelen İslam dinine sarılarak, bayraktarlık yaparak Müslümanların gönüllerini fethe etmek, ikincisi de ülkede adaleti tesis ederek tüm halkı arkasına almaktır. Kısacası; sırtını Hakka dayanarak ve halktan da destek almak suretiyle tüm bu keferelerinin karşısında dik duracaktır. Rabbim bu necip millete yardım etsin.