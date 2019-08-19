Pikniğe giden gencin kafasına kaya parçası düştü!
Kayseri'de ailesiyle beraber gittiği piknikte başına kaya parçası düşen ve ağır yaralanan 26 yaşındaki Halil Özcan, kaldırıldığı hastanede feci şekilde can verdi.19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:54
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği piknikte başına kaya parçası düşen Halil Özcan (26) hayatını kaybetti.
Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Şelalelerine ailesiyle birlikte pikniğe giden Halil Özcan, bölgede gezdiği sırada başına kaya parçası düştü. Olay yerinde ağır yaralanan Özcan, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçede bulunan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Özcan, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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