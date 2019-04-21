Yağmur sonrası çamurlu su denizin rengini bir anda değiştirdi Bartın'da, yağmur sonrası yükselen Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su sebebiyle denizin rengi değişti.

Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü Bartın'dan geçen Bartın Irmağı'nın su seviyesi, yağmurla yükseldi. Kentte 2 gündür etkili olan yağmurun ardından ırmağın Karadeniz'e döküldüğü Bartın Limanı açığında, denizin rengi değişti. Liman bölgesinde geniş su alanının rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı.

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