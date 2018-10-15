Her şey annesi seslenince ortaya çıktı... Yıllarca böyle saklanmış

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanlı köyünde yaptıkları operasyonda 1975 yılında ölen kardeşi Murat Açil adına kimlik çıkaran Mehmet Açil’in yakalanması için çalışma başlattı.

Annesi her şeyi ortaya çıkardı



Eve giden jandarma ekipleri kapıyı açan annesine Mehmet Açil'i sordu. Açi'lin annesi, ölen oğlunun adı olan ’Murat’ ismi ile Mehmet Açil'e seslenince aranan şahsın evde olduğu ortaya çıktı.



Mehmet Açilin 1975 yılında ölen kardeşinin adına çıkardığı kimlikle illegal işlerini yaptığı tespit edildi. Mehmet Açil,ÿevrakta sahtecilik suçlaması ile çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.