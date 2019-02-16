Her şey 10 lira için

Eskişehir’de, filmlere konu olacak bir icra takibi başlatıldı. Tepebaşı Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanlığı 10 liralık aidatı ödemediği için bir tarla sahibinin peşine düştü.

62 yaşındaki tarla sahibi Cahit Aksoy, Tepebaşı Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanlığının 10 liralık aidat ödemesi olduğunu bilmiyordu. Aksoy’a aidat alındığına dair ve bunun düzenli ödenmesi gerektiğine dair de ne yüz yüze, ne bir kısa mesaj yoluyla ne de bir telefon vasıtasıyla bilgilendirmede bulunulmadı. Aksoy, tarafına gelen resmi icra takibi bildirisiyle ise şoka uğradı. Bunun üzerine Aksoy, avukatına giderek durumu anlattı.

Aksoy’un avukatı Damla Mutluer Aksoy, müvekkili aleyhine Eskişehir Tepebaşı Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanlığı tarafından çiftçi malları koruma hizmetinde zorunluluk kalkmasına rağmen 10 liralık icra takibi yapıldığını söyledi. Avukat Aksoy, yüzü astarından daha pahalıya gelecek şekilde masraflarla tarla sahiplerinin veya çiftçilerin zararına icra takibi yapılmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Esasen 10 liralık icra takibi açılırken toplamda 24 liradan fazla masraf yapılmakta ve en son borçlu tarafından 80 liraya yakın ödeme yapılarak dosyanın kapatılması gerekmektedir. İcra müdürlüğünün bu kadar yoğun işi varken günümüz teknolojisinde sms yoluyla ulaşılabilinirken tabiri caizse yüzü astarından daha pahalıya gelecek şekilde masraflarla tarla sahiplerinin veya çiftçilerin zararına icra takibi yapılması kabul edilemez.”