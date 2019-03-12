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"Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz" projesinin tanıtımı yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi, Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Pervin Ersoy, ülke turizmine katkı sağlamak ve farklı yardımlaşma derneklerine destek olmak amacıyla başlattığı ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ adlı projesini tanıttı.

12 Mart 2019 Salı 17:20
"Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz" projesinin tanıtımı yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi, Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Pervin Ersoy, ülke turizmine katkı sağlamak ve farklı yardımlaşma derneklerine destek olmak amacıyla başlattığı ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ adlı projesini tanıttı.



Seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç’un yer aldığı ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesinin tanıtımına çok sayıda davetli ve gazeteci katıldı. Projenin çıkışı konusunda bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi, Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Pervin Ersoy,’’ Bu projenin üzerinde yaklaşık üç aydır çalışıyorum. Bu Türkiye’nin tanıtım projesidir. Daha önce Türkiye’nin tanıtımı için birçok adım atıldı. Türkiye’yi ilk defa ben tanıtmayacağım. Biz farklı bir bakış açısıyla daha farklı, daha güzel, daha popüler bir şekilde Türkiye’yi anlatmak istedik. Ekip arkadaşlarımla oturup konuştuğumuzda, Türkiye’yi tanıtırken o şehrin ünlüsüyle tanıtmak çok daha popüler ve kayda değer oluyor. Bunu da Bursa gezimizde fark ettik.Bursa’ya giderken Eser Yenenler’i yanımıza aldık ve gittik.İnanılmaz bir ilgi olduğunu gördük. Eser’in Bursalı olması kat be kat ilgiyi artırdı. Duyan geldi, bir baktık 20 dakika sonra inanılmaz bir kalabalık oluştu. Sonra buradan hareket edebileceğimizi düşündüm. Türkiye’nin tanıtımında ünlülerle beraber gidersek şehirlere, o şehrin insanı da çok ilgileniyor. Biz bunu proje haline getirelim dedik ve projemize de ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz ’ adını verdik’’ ifadelerini kullandı.



"Kafasında fesli insanlar olarak zannediyorlar halen bizi"


Türkiye’nin imaj ve tanıtımı konusunda önemli çalışmalar yapıldığını belirten Pervin Ersoy,’’ Kafasında fesli insanlar olarak zannediyorlar halen bizi. Halen nargile kafelerinden çıkmadığımızı, deveye bindiğimizi hayal ediyorlar. Çok acı bir durum. Bizim gerçekten yeni bir imaja ihtiyacımız var. Bakan bey bunun bilgisini verdi ancak bende eşi olarak büyük bir samimiyetle bilgisini verebilirim. Türkiye’nin tanıtımı, imajı ve yeni yüzüyle ilgili çok güzel çalışmalar başlatılıyor. Büyük bir ajansla anlaşma yapıldı ve gerçekten bütün bu çalışmalar sonucunda yepyeni bir çehreyi ortaya koyacağız. Türkiye’nin ve Türk insanının ne kadar modern olduğunu, ne kadar üretken olduğunu, Avrupalıdan bir farkı olmadığını göstereceğiz’’ şeklinde konuştu.



‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ Projesine Genel Bakış


Şehirlerin doğal ve tarihi güzelliklerini, yerel değerlerini, yeme-içme dünyasını, alışkanlıklarını ve kültürel zenginliklerini keşfetme duygusunu vurgulayan turlar kapsamında, her ay Türkiye’nin bir başka şehrine keşif yolculuğu yapılacağı belirtildi. Yolculukların ilk durağı Denizli olurken, Denizli’nin ardından Adıyaman Nemrut, Urfa, Diyarbakır ve Isparta’nın bu rota içinde yer alacağı kaydedildi. Kültür turlarına Türkiye’nin ünlü simalarının da eşlik edeceği ifade edildi. 2-3 günlük gezilerin görsel ve yazılı basına yansımasıyla şehrin tanıtıma büyük fayda sağlanacağı vurgulanırken, turlar öncesinde, sırasında ve sonrasında projeye ait sosyal medya hesaplarının etkin kullanımıyla ise tanıtım faaliyetleri dijital mecraya taşınmış olacak. Sosyal sorumluluk projesinden ayrıca farklı yardımlaşma dernekleri de yararlanacak.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:20
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