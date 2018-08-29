0553 313 94 23

Her seçimi kaybeden CHP'den yeni 'örgütlenme' modeli

Her seçimde hezimete uğrayan CHP gelecekteki seçimlerde saha çalışmalarını, her biri 400 seçmeni kapsayan öbek örgütlenmesi modeli üzerinden yürütecek.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:35
Her seçimi kaybeden CHP'den yeni 'örgütlenme' modeli

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığının faaliyet raporunda, partinin seçimlerdeki saha çalışmalarına yönelik bilgiler yer aldı. 

Partinin daha önce "sandık çevresi sorumluları" aracılığıyla sandık örgütlenmesi modelini yürüttüğü belirtilen raporda, bu durumun YSK tarafından aynı apartmanda veya dairede oturan seçmenlerin değişik sandıklarda oy kullanmasının önünün açılmasıyla verimsiz hale geldiği değerlendirildi.

Bunun sonucunda CHP Parti Okulunun, sokak bazlı çalışma modülünü benimsediği ve bununla ilgili olarak CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığına (BİTEM) talepte bulunduğu belirtildi.

Talep üzerine BİTEM'in, sokak bazlı örgütlenme modeli çerçevesinde çalışmalarına başladığı ve çalışmaların önemli bir kısmını tamamladığı ifade edildi.

400 SEÇMENİ KAPSAYACAK

CHP BİTEM tarafından geliştirilen ve uygulamaya konulacak yeni sisteme göre, tüm sokaklar ilçe başkanlıkları tarafından öbeklere ayrılacak ve her öbek yaklaşık 400 seçmeni kapsayacak.

Bu öbeklere sorumluların atanması sağlanacak ve bu görevliler CHP Parti Okulu tarafından eğitimlere tabi tutulacak.

Eğitimler sonrasında görevliler belirlenen 400 kişilik öbeklerde saha çalışmaları yaparak, parti politikalarını seçmene aktaracak. Saha çalışmalarının sonuçları ise partinin "intranet" sistemine aktarılarak takip edilecek.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:35
  1. CHP
  2. model

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş45 dk önce
    chpkk .....nü yırtsa oy alamaz bu milletten. ipi pazara çıkmıştır , önce içini yani yönetimdekileri temizlemesi şarttır. . chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin destekledikleri vede türk isimleri altında yönetttikleri partidir. bunlar chpkk dan temizlenmedikçe chpkk özüne dönemez. müslüman chpkk lılar uyanık olun.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İyice sıkışan teröristlen panikledi! "Cesetleri yakın, uçurumdan atın"
  1. İyice sıkışan teröristlen panikledi!..
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı:..
  3. Afrikalı çocukların yürek burkan..
  4. Çetin Sönmez'e ne kadar ceza verildi?
  5. Uçak camından yapılan tespihler..
  6. Iğdır'da 'geven' çalışması! 'Söküp..
  7. Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimin..
  8. Burs veren vakıflar 2018
  9. Trump'ın ses kaydı ortaya çıktı!
  10. Yıllardır yaktıkları madde doğal..
  11. Yiğit Bulut: Birileri 'fiçlik' peşinde
  12. HDP'yi silinme korkusu sardı! İttifak..
  13. İranlı reformistler, Ruhani'yi topa..
  14. İcra memurları küçük kızı zorla aldı
  15. Galatasaray Okaka'ya Sarı Kırmızı..
  16. Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine..
  17. Irak'ta intihar saldırısı: Ölüler var
  18. Google'a Çin uyarısı!
  19. Kılıçdaroğlu vatan hainlerine sahip..
  20. Yeni Türkiye düzeninde yapamayana yer..
Ömer Halisdemir'in İsmine bile tahammül edemedi!
Ömer Halisdemir'in İsmine bile tahammül edemedi!
'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi
Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi
Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...
Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...