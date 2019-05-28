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Her neslin alması gereken bir ders; ‘Adabımuaşeret’

Gazeteci-Yazar ve Öğretim Görevlisi Uğur Oral, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) bünyesinde verdiği görgü ve protokol kuralları dersi ile 1960’lı yıllarda Türkiye’de okutulan ‘adabımuaşeret’ derslerini hatırlatıyor.

28 Mayıs 2019 Salı 11:13
Her neslin alması gereken bir ders; ‘Adabımuaşeret’

Gazeteci-Yazar ve Öğretim Görevlisi Uğur Oral, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) bünyesinde verdiği görgü ve protokol kuralları dersi ile 1960’lı yıllarda Türkiye’de okutulan ‘adabımuaşeret’ derslerini hatırlatıyor. İzmir’de uzun yıllar basın sektöründe üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra deneyimlerini gençlere aktarma kararı alan ve kariyerine akademisyenlikle devam eden Uğur Oral, “İyi bir hekim, avukat, doktor, mühendis olabilmek elbette önemli ama hepsinden önemlisi; iyi bir insan, güzel bir insan olabilmek. Bu da nezaketle, saygıyla, hoşgörüyle, tevazuyla, empati yapabilmekle, yani görgülü bir birey olabilmekle mümkün.Zira bütün unvanlar, bütün başarılar ancak bu erdemlerin üzerine inşa edilmişse bir değer ve anlam kazanır” dedi.


Çeşitli şehirlerde düzenlediği konferanslarla da gençlere adabımuaşeretin inceliklerini anlatan Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Oral, İzmir Özel Türk Koleji (İTK) Öğrenci Birliği’nin organize ettiği ‘1. İzmir Gençlik Zirvesi, İlham ve Gelecek Festivali’kapsamında İTK öğrencilerine görgü kurallarının önemini anlattı. Gençlere toplumsal hayatta görgü kurallarının önemini ve bireysel yaşamda görgü kurallarına uymasının kişiye kazandırdıkları anlatan Uğur Oral, olmazsa olmaz kabul edilen bazı temel görgü kuralları hakkında da ipuçları verdi.



Bireye özgüven katar


1960’lı yıllarda okullarda adabımuaşeret dersi okutulduğunu ve bunun bir neslin görgü kurallarını öğrenerek yetişmesinde büyük katkısı olduğunu belirten Oral, her ne kadar günümüzde sosyal ilişkilerde nezaket ve zarafet unsuruna eskisi kadar önem verilmese de, özellikle gençlerin derslerine ve konferanslarına gösterdikleri ilginin umut verici olduğunu söyledi. Görgü kurallarının çocuklara çok küçük yaşlarda, önce aileleri tarafından öğretilmesi gerektiğinin altını çizen Oral, “Görgü kuralları hayatımızın her alanında geçerli sosyal davranış kurallarıdır. Telefonla konuşurken, yemek yerken, otururken, kalkarken, özetle attığımız her adımda uymamız gereken görgü kuralları vardır.İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri de saygı ve değer görmektir ki bu da görgü kurallarına hassasiyet göstermekle mümkündür. Nerede nasıl davranılacağını bilmek bireye özgüven sağlar. Görgü kurallarını öğrenerek hayata atılan bir genç hem iş yaşantısında hem sosyal hayatta her zaman sevilen, saygı ve değer gören, tercih edilen birisi olur. Unutmayalım ki birbirlerine saygılı bireyler birbirlerine saygılı toplumları oluştururlar.”diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 11:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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