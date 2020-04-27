Her Müslüman sadaka vermeli

-Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu:

“Her Müslüman sadaka vermelidir.”

Oradakiler, “Peki, ya verecek bir şey bulamazsa?” deyince Resülullah,

“O zaman çalışır ve (kazandığından) hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir.”

“Buna da güç yetiremez ya da yapamazsa?” dediler.

“Yardıma muhtaç mazlum ve mağdur bir kimseye yardım eder!”

“Bunu da yapamazsa?” dediler.

“İyiliği/hayrı emretsin/teşvik etsin” buyurdu.

“Bunu da yapamazsa?” dendiğinde, Resülullah (sav)

“Kötülükten uzak dursun. Bu da onun için sadakadır” buyurdu.(Buhari)