Her Müslüman sadaka vermeli
Ebû Mâlik Hâris İbni Âsım el-Eş’arî radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah duası mizânı, sübhânellah ve elhamdülillah sözleri ise yer ile gökler arasını sevap ile doldurur. Namaz nurdur; sadaka burhandır; sabır ziyâdır. Kur’an senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. Herkes sabahtan (pazara çıkar) nefsini satar; kimi onu âzâd kimi de helâk eder.” (Müslim,Tahâret 1.)
-Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu:
“Her Müslüman sadaka vermelidir.”
Oradakiler, “Peki, ya verecek bir şey bulamazsa?” deyince Resülullah,
“O zaman çalışır ve (kazandığından) hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir.”
“Buna da güç yetiremez ya da yapamazsa?” dediler.
“Yardıma muhtaç mazlum ve mağdur bir kimseye yardım eder!”
“Bunu da yapamazsa?” dediler.
“İyiliği/hayrı emretsin/teşvik etsin” buyurdu.
“Bunu da yapamazsa?” dendiğinde, Resülullah (sav)
“Kötülükten uzak dursun. Bu da onun için sadakadır” buyurdu.(Buhari)