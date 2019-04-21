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Her mağdura bir uzman

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı bünyesinde özellikle şiddet ve cinsel istismara maruz kalan kadın ve çocuklar ile yaşlılar gibi kırılgan gruplara destek olmak amacıyla hayata geçirilen “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü” 7 il ile birlikte pilot il seçilen Adana’da da faaliyete geçti.

21 Nisan 2019 Pazar 09:48
Her mağdura bir uzman

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı bünyesinde özellikle şiddet ve cinsel istismara maruz kalan kadın ve çocuklar ile yaşlılar gibi kırılgan gruplara destek olmak amacıyla hayata geçirilen “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü” 7 il ile birlikte pilot il seçilen Adana’da da faaliyete geçti.


Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve İspanya Krallığı işbirliği ile yürütülen “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında ilki İstanbul’da açılan “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü” Adana Adliyesinde de hizmete girdi. Birimin açılışına katılan Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yakup Moğul ile projenin taraflarından İspanya’da görevli hakimler Manuel Olmedo Palacias ile Jose Alberto Coloma ile Proje Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Pedro Jose Barcelo Obrador, Adana Adliyesine çalışma ziyareti yaptı.


Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak’ın ev sahipliğinde düzenlenen ziyarette, proje yürütücüleri adliye tarihi taş binada hizmete giren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile Adli Görüşme Odalarında (AGO) incelemeler yaptı. Heyet ayrıca çocuk ve aile mahkemeleri ile soruşturma bürolarında görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcıları ile müdürlük bünyesinde görevlendirilen psikolog, pedagog, sosyal çalışmacılarla toplantılar düzenleyip değerlendirmede bulundu.



"Devlet mağdura sahip çıkıyor"


Ziyarete ilişkin bir değerlendirme yapan Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yakup Moğul, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin kurulması ile çocuk, aile, hukuk ve çocuk ağır ceza mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen adli sürecin tamamında ve tüm birimlerde mağdur ve özellikle kırılgan gruplara uzman desteğinin sağlanacağını söyledi. Moğul, başvuran mağdurun durumunun uzmanlar tarafından değerlendirileceğini belirterek, “Amacımız adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir mağdur destek sisteminin kurulmasına katkı sağlamak. Bu birimler sayesinde çocuklar ile şiddet derecesi veya suçtan örselenme derecesi yüksek boyutlara ulaşmış aile içi şiddet mağduru kadınlar, değerlendirme sonucu uzmanlar tarafından adli süreçleri boyunca birebir takip edilecek. Diğer kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle koordinasyon sağlanarak, mağdurun ihtiyacına göre yönlendirilerek maddi ve psikolojik destek ile iş ihtiyacının karşılanmasına yönelik yararlar sağlanacak” dedi.


Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül de, mağduriyete uğrayan kişilerin mağduriyetlerinin sistematik bir şekilde giderilmesi, adli süreçlerden etkin şekilde yararlanmaları amacıyla kurulan müdürlüğü Adana’da da faaliyete geçirdiklerini söyledi. Birimde 9 psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanının görevlendirildiğini kaydeden Yurdagül, temel amacın destek ihtiyacı olan mağdurların tespiti ile doğru kamu kaynaklarına ve ihtiyaç halinde sivil toplum kuruluşlarına yönlendirilmesinin sağlanması olduğunu kaydetti.


Projenin Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Pedro Jose Barcelo Obrador da, çalışma ziyaretinin çok verimli geçtiğini belirterek Türkiye’deki müdürlüklerin İspanya’ya göre daha iyi durumda olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 09:48
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