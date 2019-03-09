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"Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, siyasetin itibarını yok ediyor demektir"

Erdoğan: Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:42
"Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, siyasetin itibarını yok ediyor demektir"

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:42
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