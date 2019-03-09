"Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, siyasetin itibarını yok ediyor demektir" Erdoğan: Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir.

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