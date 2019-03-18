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Her Kartal sakininin tercihi, yönetim anlayışının temeli olacak

Ziyaretlerine ara vermeden devam eden AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, “Gönül Belediyeciliği düsturuyla, Kartal için birlikte çalışacağız” dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:04
Her Kartal sakininin tercihi, yönetim anlayışının temeli olacak

Ziyaretlerine ara vermeden devam eden AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, “Gönül Belediyeciliği düsturuyla, Kartal için birlikte çalışacağız” dedi.


AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti. MHP Kartal Başkanı Metin Özüpek ve AK Parti ile MHP İlçe Teşkilat mensupları da katılım sağladı. Düzenlenen esnaf ziyaretinde AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’ın esnafına ekonomik açıdan fayda sağlayacak projeleri ziyaret ettiği bazı esnaflara anlattı. Kendisini tanıtıp hem kendisi hem de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım için 31 Mart yerel seçimlerde destek istedi.


Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğini ziyaret etti


AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğini ziyaret etti. Büro Amiri Timur Akyel ve görevli personelle görüşen AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, çalışanlara iyi çalışmalar dileklerinde bulundu. AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, 31 Mart yerel seçimler öncesinde son kez toplanan Kartal Belediyesi Meclisini ziyaret etti. Taşyürek, Kartal Belediyesi Meclis Oturumu öncesinde Kartal Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Temel Yaz ve grup üyeleri ile oturum gündem maddeleri hakkında istişarelerde bulundu. Ardından Kartal Belediyesi Meclis üyelerine buket çiçek hediye etti.


Orçul Birlik Platformu mensupları ile buluştu


AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Orçul Birlik Platformu mensupları ile buluştu. Buluşma Erzincan İli Refahiye İlçesi Yaylabeli Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde düzenlendi. Buluşmaya AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, AK Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi İbrahim Öztemel ve Elif Bulut Gezen de katılım sağladı. Orçul Birlik Platfomu mensupları ile bir araya gelen AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal’ın yarınları hakkında istişarelerde bulundu.


Kartal hepimizin, Belediye hepimizin


Ebubekir Taşyürek, ziyaret esnasında şunları söyledi: “Gönül Belediyeciliği düsturuyla, Kartal için birlikte çalışacağız. İlk sözümüz budur: Kartal’ı hep birlikte yönetmektir. Tüm işlerimizde; “Kartal hepimizin, Belediye hepimizin” ilkesiyle hareket edeceğiz. Her bir Kartal sakininin kararı, tercihi, beklentisi yönetim anlayışımızın temeli olacaktır. Kartal’da temsili demokrasi değil, doğrudan demokrasi işlerlik kazanacaktır.”

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:04
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