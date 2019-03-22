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"Her İstanbullunun bir dikili ağacı olacak"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın "Yeşil Ağ" projesi kapsamında, İstanbul'da yaşayan herkesin kendi adına en az bir ağacının olması hedefleniyor

22 Mart 2019 Cuma 17:19
"Her İstanbullunun bir dikili ağacı olacak"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın "Yeşil Ağ" projesi kapsamında İstanbul'da yaşayan herkes adına en az bir dikili ağacın olmasının amaçlandığı bildirildi.

Yıldırım'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Binali Yıldırım, bu kez de "dünyada bir dikili ağacım olsun" diyen İstanbullular için bir proje geliştirdi. Proje kapsamında, 15 milyon İstanbullu ya kendi ya da sevdiklerinin adıyla bir ağaç dikme imkanı bulacak. İstanbul yeni dikilecek bu ağaçlarla yeni kent ormanlarına sahip olacak. Her isim için o ağaç kodlanacak. Herkes kendi ağacının gelişimini online olarak takip edebilecek.

Her İstanbullunun ağacının olması için eğitim, kamu kurumlarında, STK’larda, üniversitelerde ve muhtarlıklarda kampanyalar düzenlenecek, dikim festivalleri yapılacak. Dikilen ağaçlar "Coğrafi Bilgi Sistemi"ne kodlanacak ve diken İstanbullunun ismiyle kayıt edilecek. Bu uygulama ile ilgili bir aplikasyon yapılacak ve veri tabanı İstanbullular ile paylaşılacak.

Proje kapsamında "Aile Fidanlıları" kurulabilecek ve bu yolla nesilden nesle aktarılabilecek. Doğa ile iç içe olmak isteyenler de bu projede aktif olarak görev alabilecek.




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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:19
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