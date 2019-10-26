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Her işin uygulanmasını hep Tayyip Başkandan mı bekleyeceğiz

Gazetemiz okurlarından Güngör Büyükçınar, "Her işin uygulanmasını hep Tayyip Başkandan mı bekleyeceğiz" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 13:43
Her işin uygulanmasını hep Tayyip Başkandan mı bekleyeceğiz

Güngör Büyükçınar

Yeter artık her işi her projeyi düşünülmesini uygulanmasını hep Tayyip Başkandan mı bekleyeceğiz. Tayyip Başkan gece gündüz çalışacak bizde hep hazıra mı konacağız biraz olsun bizde ülkemiz için yeni projeler üretmek için çalışıp ülkemize vatandaşlarımıza faydalı olmamız gerekmez mi.

İşte görüyorsunuz maalesef bu konuda milletvekilleri ve o şehrin bürokratları neden ülkemizin geleceği için önemli projeler üretmezler niye halkla iç içe olup da devlete millete hizmet için bilgi alışverişleri yapmazlar.

İşte örneğin Tayyip Başkanın açıkladığı katılım bankacılığı projesi eğer yıllar önce milletvekilleri diyanet ve kamu banka genel müdürlüğü akıl edip yıllar öncesinden bu yana bu hayırlı katılım bankacılığı projesini hayata geçirmiş olsalardı şimdi yıllarca iliğimizi kemiğimizi kemiren bu ticari bankaların yani faizcilerin bırakın büyümesini belki de zaman içerisinde her birinin kapılarına kilit bile vurulabilirdi peki bu katılım bankacılığı nedir ne değildir biraz açıklayacak olursak bu katılım bankacılığı diğer finans bankaları sistemiyle çalışan bankalar olmayacak örneğin katılım bankacılığı sisteminde alın teri emek faizsiz para ve ortaklık olacak örneğin daire mi alacaksın katılım bankacılık girişimci müteahhitlerle ortaklaşa binalar evler yapıp belirlendiği fiyatlarla satışa sunduğu dairelerden alabilirsin yine otomobil mi alacaksın katılım bankacılığı girişimci galericilerle ortaklaşa kurulan galerilerden otomobilini alabilirsin katılım bankacılığın hedefi zaman içerisinde ülkemizi ticari bankaların faiz kıskacından kurtarmak için yola çıkmış bankalar olacaktır.

Örneğin fabrika kurmak isteyen kobilerle sıfır faizle temelinden veya çalışan bir fabrikaya yüzde 50-50 ortak olunacağı gibi belli bir sermaye ile o fabrikaya hissedar da olabilir.

Yine market açmak isteyen tüm müteşebbis ticaret erbablarıyla Türkiye’nin her köşesinde sıfır faizle katılım bankacılığı ile marketler açarak işletmeciliğinde de rol alarak yurtiçi ve yurtdışında marketlerin sayısını giderek çoğaltmak ve en önemlisi de savunma sanayinde her türlü girişimciye proje getiren kobilere esnaflara faizsiz şekilde ortaklık yapmak yine küçük esnaflardan üç kişiden az olmamak kaydıyla otomotiv yedek parçalarında girişimci esnaflarla el ele faizsiz ortaklık yaparak zamanla ithal ettiğimiz yedek parçaların önünü kesmek yine bilhassa sağlık turizmine dönük özel hastanelerin yapılmasında ve işletmeciliğinde faizsiz katılım bankacılığıyla iş birliği yapmak helalinden kazanma düsturuyla kar ve zarar bankacılığını alın teri emekle birleştirerek el ele güç kazanıp ticari bankaların birer birer papuçlarını dama atarak ülkemizi böylece faiz belasından kurtarmak olacaktır. 

Aksi halde diğer finans bankaları gibi alınan ev araba makine aksamı gibi emtiaların önce banka olarak alınıp sonra üzerine kâr koyarak mudiye müşteriye satmak asla olmamalıdır.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 13:43
  1. Güngör Büyükçınar
  2. Tayyip Başkan
  3. milletvekilleri
  4. faiz
  5. katılım bankacılığı
  6. faizsiz para
  7. sıfır faiz

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  • DADAŞDADAŞ5 sa önce
    aynen katılıyorum çalışanları tenzih ediyorum.fikri projesi üretimi uygulaması denetimi olmayan ve türkiyenin kalkınmasında geri duran hakla çözüm üretemeyenler bi zahmet meşgul etmeyin makamlarınızı yol açın çalışacaklara

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