Belli oldu! Her işçi için aylık bin 618 TL destek verilecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO üyelerini önceki gün açıklanan '2019 İstihdam Seferberliği Tanıtım Programı' kapsamında uygulanan teşviklerden en üst seviyede yararlanmaya davet etti

Avdagiç "Her yeni istihdamda devletimiz maaş, vergi ve SGK primi desteğiyle güçlü bir yol açtı. Şimdi işletmelerimize düşen bu engelsiz yoldan yürümek" dedi.

12 ayda 19 bin 419 TL

Devletin 30 Nisan’a kadar ilave istihdam yapan şirketlere, her bir çalışan için 12 ayda toplam 19 bin 419 lira destek ödemesi yapacağını bildiren Avdagiç, "Üretilen her mal ihracat olarak değer kazanacaktır. Ekonomik kıskaç, istihdamla kırılacaktır. İstanbul iş dünyası olarak elimizi taşın altına koyuyoruz" diye konuştu.