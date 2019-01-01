Her ilana kanmayın

Gerçek olmayan veya hatalı beyan edilen gayrimenkul ilanları nedeni ile sektörde güven ortamının sağlanmasında zorluk yaşandığına dikkat çeken Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı; taşınmaz beyanlarının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. “Portallara girilen ilanlarda, malik kontrolü, girilen bilgilerin doğruluğu gibi konular takip edilemiyor” diyen Özelmacıklı, “Sahibi olduğunu iddia eden kişiler, yerin sahibi bile değil. Bunun yanı sıra, kendisini emlak danışmanı olarak beyan edenlerin bazılarının da bir emlak işletmesi bile söz konusu değil. Bazı portallar üyelik yaptıkları firmalar için adres kontrolü, vergi kontrolü bile sağlamıyor. Birçok işletmenin internet sayfalarında adres ve firma ünvanları bile yer almıyor. Bu konuda Ticaret Bakanlığına ve Ticaret İl Müdürlüklerine büyük görevler düşüyor” dedi.