Her hayrın anahtarı“BESMELE”

- Câbir b. Abdullah’dan, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Evine girdiğin zaman besmele çekerek kapını kapa. Çünkü şeytan besmeleyle kapanan bir kapıyı açamaz. Besmele çekerek lambanı söndür. Besmele çekerek, enine koyacağın bir tahta parçası ile de olsa kabının ağzını kapat... “

(Ebû Dâvûd)

- Hz. Âişe’den, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Biriniz yemek yiyeceği zaman “Bismillâh” (Allah’ın adıyla) desin. Eğer yemeğin başında besmele çekmeyi unutursa, “Bismillâhi fîevvelihî ve âhirihî” (Başında da sonunda da Allah’ın adıyla) desin.” (Tirmizî)