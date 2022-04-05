Her hal üzerinde şükretmenin önemi!
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, şükretmenin önemine değindiği mesajında, "Birkaç mevzuda sıkıntı çekiyorken de Allah’ın (cc) binlerce nimetine muhatabız." hatırlatmasında bulundu.
Yeniakit.com.tr
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, şükretmenin önemini anlattı.
"Birkaç mevzuda sıkıntı çekiyorken de Allah’ın (cc) binlerce nimetine muhatabız." diyen Dr. Şenocak, şöyle devam etti:
"Evimizde, işimizde, dişimizdeki bir problemden dolayı 'Bu hayat çekilmez' demek birkaç müşteriye kızıp bereketli bir ticarethaneyi kapatmak gibidir. Şükretmek, şükürden aciz olduğumuzu idrak etmektir."