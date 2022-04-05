Her hal üzerinde şükretmenin önemi!

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Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, şükretmenin önemini anlattı.

"Birkaç mevzuda sıkıntı çekiyorken de Allah’ın (cc) binlerce nimetine muhatabız." diyen Dr. Şenocak, şöyle devam etti:

"Evimizde, işimizde, dişimizdeki bir problemden dolayı 'Bu hayat çekilmez' demek birkaç müşteriye kızıp bereketli bir ticarethaneyi kapatmak gibidir. Şükretmek, şükürden aciz olduğumuzu idrak etmektir."