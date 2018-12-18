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Her hain oyunu Allah’ın izniyle bozduk!

Gazetemiz okurlarından Alaettin Köksal, "Her hain oyunu Allah’ın izniyle bozduk!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

18 Aralık 2018 Salı 12:39
Her hain oyunu Allah’ın izniyle bozduk!

Alaettin Köksal

Değişen ve gelişen şartlara göre, devletin en üst yöneticileri geniş istişareler yaparak, ülkenin ve milletin milli çıkarları için Suriye’nin kuzeyinden Fırat’ın doğusuna askeri operasyon yapma kararı alınmıştır. Bu kararın, iç ve dış siyasi etkilerini, sosyal ve ekonomik boyutlarını en ince teferruatına kadar incelemişlerdir.

Yerel seçimlerin yaklaştığı bir dönemde, 500 kilometre uzunluğunda 40 kilometre derinliğindeki bir alanda yapılacak askeri operasyonun ve uluslararası diploması çalışmalarının kısa sürede bitirilemeyeceği düşünülerek, 31-Mart-2019 seçimleri zamanında yapılması veya ileri bir tarihe ertelenmesi, ülkenin ve milletin milli menfaatlerine faydalı olup olmadığı, enine boyuna ele alınarak değerlendirilmelidir.

Dünyanın dört bir tarafından doğrudan ve dolaylı bir şekilde, karabulutlar gibi ülkemize saldırmaya çalışan zalimleri görmeyenimiz yoktur.  İktidar ve muhalefet partileri “Mesele vatan ise, gerisi teferruattır” diyerek,  Fırat’ın doğusuna geniş kapsamlı operasyon yapan Mehmetçiğimizin morallerini yüksek tutmak için, mahalli seçimlerin ertelenmesinin faydalı olacağını düşünmekteyim.

Mahalli seçimler nedeniyle, siyasi partiler ve partilere destek veren diğer sivil kurumlar, ister istemez birbirlerine muhalefet ederek toplumun gerilmesine, daha da önemlisi, korkarım ki, askeri operasyonun istismarına vesile olacaklardır. Bundan dolayı, mahalli seçimlerin ertelenmesine TBMM karar vermelidir. 

Teröristleri yem olarak kullanan şer güçler, istedikleri neticeyi alamayınca, doğrudan karşımıza çıkarlarsa operasyon çok farklı bir boyut kazanacaktır. Böyle bir durum yaşanır ve yerel seçimler ertelenmezse, milletimiz adaylar için şöyle düşünmeye başlayacaktır.“Kasap et derdinde kuzu can derdinde” diyerek yerel seçimlere itibar etmeyecektir.

Yerel seçimlerin ertelenmesi, ülkemizin ve milletimizin aleyhinde olacak bir durum değildir.  

Ülkenin ve milletin selameti için yapılan askeri operasyonun başarılı bir şekilde sonuçlanıncaya kadar mevcut belediye başkanları görevlerine devam etmelidir. Aday adayı olarak istifa edenler, görevlerine iade edilmeli, adaylık için ödedikleri paralar ilgili aday adayına geri verilmelidir.

Şer güçlerin ülkemiz üzerindeki hain emellerini görmeyen, içteki bir avuç kandırılmış insanların buz tutmuş vicdanlarını, pas tutmuş kulaklarını, perdelenmiş gözlerini müşfik bir doktor gibi tedavi ederek, milli ve yerli cephede yerlerini almayı sağlamalıyız. Tarih boyunca ülkemiz ve milletimiz aleyhinde kurulan her hain oyunu Yüce Allah’ın izniyle bozduk ve bozmaya devam edeceğiz.

Su uyur düşman uyumaz” atasözünü doğru anlarsak, müslüman hiçbir zaman uyumayacağını anlamalıyız. Düşman sinsi ve fırsatçıdır. Düşmandan ve içteki hainlerden gelecek olan her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olmalıdır.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:39
  1. Alaettin Köksal
  2. Suriye
  3. Fırat’ın doğusu
  4. askeri operasyon
  5. Mahalli seçimler
  6. TBMM
  7. Terörist

YORUM YAZ

  • amidi dılovanamidi dılovan1 sa önce
    mademki abd teröriste silah veriyorsa abd askerllerini vurun gariban yoksularamı gücünüz yetiyor

Günün Özeti

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