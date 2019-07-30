Her hafta düzenli olarak temizleniyor

Düzce Belediyesi içme suyu arıtma tesisinde bulunan teknik malzemeler ile sistemin her gün ve haftalık olmak üzere düzenli periyotlarla yapıyor.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü sorumluluğunda olan İçme Suyu Arıtma Tesisinde ekipler günlük ve haftalık olmak üzere düzenli periyotlarla temizlik işlemi yürütüyor. Şehir merkezi şebekesine su sağlanan noktada ilaçlama ve dezenfekte yapan teknik aksamda yapılan bakım ve temizlik sayesinde içme suyunun denetim ve kontrol altında olması sağlanıyor. Müdürlükten yapılan açıklamada “tesisin detaylı bakımları haftalık olarak yapılırken oluşturulan çalışma planı kapsamında her gün de temizlik işlemi yapılmaktadır. Şebeke suyunun dezenfekte ve temiz olması için yapılan çalışmalar toplum sağlığı gözetilerek titizlikle yürütülmektedir” denildi.