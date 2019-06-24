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Her gün linç ediyordu... Terör sevicisi Odatv Mehmet Cengiz'den reklamları kaptı!

Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanların merkezi haline gelen Odatv, " 'milletin a... koyacağız' diyen adam" diyerek haberleriyle sözlerini çarpıttığı Mehmet Cengiz'den reklamları kaptı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 21:09
Her gün linç ediyordu... Terör sevicisi Odatv Mehmet Cengiz'den reklamları kaptı!

Terör sevicisi yayınlarıyla tanınan, hükümeti ve hükümete yakın herkesi hedef tahtasına oturtan Odatv, parayı görünce geçmişteki yayınlarını bile unuttu.

Geçmişte onlarca kez hedef tahtasına oturttukları Mehmet Cengiz'in rakipleri için söylediği ifadeleri çarpıtarak haberleştiren Odatv, hemen hemen her gün hedef aldığı Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu holdingden başköşeden reklam aldı.

Reklamda, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun En Büyük Özel Sektör Yatırımı Hayırlı olsun" sloganı ile Cengiz Holding Eti Bakır Mazıdağı reklam spotu yer aldı.

İş adamı Mehmet Cengiz'in rakipleri için kullandığı ifadeleri çarpıtarak, Cengiz'i defalarca linç eden Odatv'nin Cengiz'den reklam kapması dikkat çekti.

İşte Odatv'nin Cengiz'i hedef aldığı haberler...


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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 21:09
  1. Mehmet Cengiz
  2. Odatv
  3. Cengiz Holding

YORUM YAZ

  • DadaşDadaş22 dk önce
    İşte bu şerefsiz hükümetten en fazla ihale koparan adam biz bunları doyurmak için aç kaldık ve akp yi defterden sildik. Anadolu kaplanları 80 milyon insanın rizgini yedi doymadılar özelleştirme leri alıp anamizı aglattilar. Yeter nebunlar artık nede akpyi istemiyoruz......
  • KomünistKomünist42 dk önce
    Ee ne yapsın yeniakit müşteri kazandırmayınca muhalefete muhtaç oldular
  • Kuyucakli Kuyucakli 50 dk önce
    Milletin akimse koymasın.İllede koyacaksa cebine ekmek koysunn
  • HikmetHikmet1 sa önce
    İşte böyle bunlar madem satılık eee sizde de para var satın alin...arkadaşlar itlerimize sahip çıkalım sahip olmazsak bunlar köyümüze kurt getirir
  • dumanlıdumanlı1 sa önce
    Zenginler devlet zoru olmadan reklamı gazetelere zekat olsun diye vermez. Kendisine getirisi olmayacaksa,ürününü tanıtmayacaksa niye reklam versin. Demek ki OdaTv yi okunur buluyor ve okuyucularını reklamlamlarının hedef kitlesi olarak görüyorsa reklamı OdaTv ye verecek. Üzülmeyin okunurluğunuzu artırın. Haset iyi bir şey değildir.
  • Adalet Adalet 1 sa önce
    Demeki Hersey paraya bakiyormus adamlar cengiz abiden Santaj pesine düsmüsler para verir susariz ayagi cengiz Abi yermi LAN size simdi sike sike reklam yaptiriyor paranin gözü kör olsun dedim anlar :-)

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