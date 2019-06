Her gün linç ediyordu... Terör sevicisi Odatv Mehmet Cengiz'den reklamları kaptı!

Terör sevicisi yayınlarıyla tanınan, hükümeti ve hükümete yakın herkesi hedef tahtasına oturtan Odatv, parayı görünce geçmişteki yayınlarını bile unuttu.

Geçmişte onlarca kez hedef tahtasına oturttukları Mehmet Cengiz'in rakipleri için söylediği ifadeleri çarpıtarak haberleştiren Odatv, hemen hemen her gün hedef aldığı Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu holdingden başköşeden reklam aldı.

Reklamda, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun En Büyük Özel Sektör Yatırımı Hayırlı olsun" sloganı ile Cengiz Holding Eti Bakır Mazıdağı reklam spotu yer aldı.

İş adamı Mehmet Cengiz'in rakipleri için kullandığı ifadeleri çarpıtarak, Cengiz'i defalarca linç eden Odatv'nin Cengiz'den reklam kapması dikkat çekti.

İşte Odatv'nin Cengiz'i hedef aldığı haberler...